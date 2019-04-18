Президент Эстонии пригласила Путина в республику в 2020 году

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина посетить республику в 2020 году, когда состоится конгресс угро-финских народов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пригласила Владимира Путина в Эстонию на конгресс угро-финских народов, который пройдёт в 2020 году в Тарту», — сказала Кальюлайд.

Как отмечается, главы государств в ходе встречи обсудили двусторонние отношения, обстановку в мире и ситуацию вокруг Украины, а также санкции и договор об отмене двойного налогообложения.

Кроме того, президенты подняли темы «Северного потока — 2» и электрорынка.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудил с эстонской коллегой положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике.