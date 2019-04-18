Эстония рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает, что в отношениях с Россией откроется «новое дыхание».

«Я надеюсь, что открытие обновлённого посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в Facebook.

Глава государства указала, что её пребывание в Москве является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом.

18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой.

Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин на переговорах с Кальюлайд, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.