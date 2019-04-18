Эстония рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией

Короткая ссылка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает, что в отношениях с Россией откроется «новое дыхание».
Эстония рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией
  • © Kremlin.ru

«Я надеюсь, что открытие обновлённого посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в Facebook.

Глава государства указала, что её пребывание в Москве является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом. 

18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин на переговорах с Кальюлайд, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить