Путин назвал общие для России и Эстонии интересы

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Президент России Владимир Путин на переговорах с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил, что у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.
Путин назвал общие для России и Эстонии интересы
  • РИА Новости

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, — здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что к числу общих интересов двух стран относятся транспортная сфера и вопросы транзита.

Также Путин назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран. Последняя встреча на высшем уровне между Эстонией и Россией состоялась 10 лет назад.

В свою очередь, Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

Поводом для рабочего визита эстонского лидера в Россию стала церемония открытия главного здания посольства страны.

Подробнее — в материале RT.

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