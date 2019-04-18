Путин назвал общие для России и Эстонии интересы

Президент России Владимир Путин на переговорах с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил, что у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.

«У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, — здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что к числу общих интересов двух стран относятся транспортная сфера и вопросы транзита.

Также Путин назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран. Последняя встреча на высшем уровне между Эстонией и Россией состоялась 10 лет назад.

В свою очередь, Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой.

Поводом для рабочего визита эстонского лидера в Россию стала церемония открытия главного здания посольства страны.

Подробнее — в материале RT.