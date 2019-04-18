«С соседями принято дружить»: что обсудят Путин и президент Эстонии на встрече в Москве

В четверг, 18 апреля, Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибывает в Россию с рабочим визитом. Главные темы переговоров — текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также поддержание стабильности и безопасности в Балтийском регионе. По мнению экспертов, визит Кальюлайд в РФ свидетельствует о том, что Таллин заинтересован в сотрудничестве с Москвой и готов налаживать диалог с российской стороной.

В четверг, 18 апреля, в Москву прибывает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В Кремле её примет президент РФ Владимир Путин. Повод для рабочего визита эстонского лидера в Россию — церемония открытия главного здания посольства страны. Оно находится в центре Москвы, в Малом Кисловском переулке, в историческом здании, которое было возведено в начале прошлого века по проекту архитектора Алексея Щеглова. Последний раз его реставрировали ещё во времена СССР. В 2016 году серьёзно обветшавшее строение пришлось временно закрыть. Три года спустя реставрация завершилась.

«Исторически первое зарубежное представительство нашей страны было расположено в Москве, и оно является крупнейшим и одним из наиболее важных посольств. Это наш дипломатический фронт», — заявила советник президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг.

Посольство Эстонии в Москве до реставрации

© Посольство Эстонии в Москве

Эксперты обращают внимание на то, что это первый визит главы прибалтийской республики в Россию за последние восемь лет. В 2011 году тогдашний президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес приезжал в Санкт-Петербург для участия в церемонии освящения лютеранской кирхи Cвятого Яана (Иоанна), большинство прихожан которой составляют эстонцы.

В этот раз эстонские власти предложили провести переговоры двух лидеров. Ещё в конце марта в администрации Кальюлайд отрицали, что президент Эстонии примет участие в каких-либо двусторонних встречах в российской столице. Запрос в МИД России о переговорах с Путиным был направлен через эстонское посольство только в апреле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что беседа двух лидеров состоится.

«Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом и обсудить актуальные вопросы», — сказал он в интервью эстонской газете Postimees.

Песков отметил, что есть «большой дефицит» в двустороннем общении лидеров России и Эстонии, однако «конкретных решений» от предстоящей встречи ждать не стоит.

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в Балтийском регионе», — сообщает пресс-служба Кремля.

Некоторые из предполагаемых тем переговоров назвала Кальюлайд в эфире эстонского телеканала ERR.

«Прежде всего, это проекты, связанные с предстоящим бюджетным периодом Европейского союза», — сказала она.

Кальюлайд также отметила, что «наши люди осуществляют взаимные поездки, у многих наших людей есть родственники — у нас довольно много практических повседневных вопросов, которые мы можем обсудить».

За и против

В Эстонии реакция на поездку президента в Россию оказалась неоднозначной. «Визитом на пустом месте» назвал поездку главы республики в Москву член Партии реформ Марко Михкельсон в интервью газете Ohtuleht. Он призвал Кальюлайд после возвращения в Таллин дать подробный отчёт о её пребывании в РФ и переговорах с Путиным.

«Кальюлайд сама просит о встрече, это выглядит достаточно жалко. Президент независимого государства не должен умолять о встрече», — написал в Facebook член правления Эстонской консервативной народной партии Яак Мадисон.

Он напомнил, что президент не сдержала слово: 22 мая прошлого года Кальюлайд заявляла, что поедет в Москву, только когда Россия ратифицирует договор о границах с Эстонией. Пока этого не произошло. При этом консерваторы полагают, что необходимо отозвать подпись официального Таллина под этим документом и свести к минимуму дипломатические контакты с Москвой.

Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе

РИА Новости

© Сергей Степанов

Бывший мэр Таллина, один из создателей Центристской партии Эстонии Эдгар Сависаар, напротив, поддержал намерение Кальюлайд приехать в Россию. В беседе со Sputnik.Эстония он отметил, что у двух стран накопился «колоссальный диапазон вопросов, которые должны быть решены».

Эстонский русскоязычный политик и депутат Европарламента Яна Тоом в беседе с интернет-изданием argumenti.ru также высказалась в поддержку предстоящей встречи.

«Конечно, нужно общаться, разговаривать. Россия — наш сосед. А с соседями принято дружить», — заявила она.

Однако, по её мнению, кардинальных изменений в двусторонних отношениях после диалога двух лидеров ждать не стоит.

Эстонский политолог и правозащитник Сергей Середенко призвал не преувеличивать возможности Кальюлайд: она представляет страну на международной арене, но, по Конституции, должна действовать с учётом мнения правительства и коалиции парламентского большинства.

«Эстония — парламентская республика, не всё от президента зависит», — констатировал Середенко в беседе с RT.

Эксперт уверен, что переговоры в Москве на высшем уровне не были спонтанной инициативой эстонского лидера, а готовились заранее. Кальюлайд ждала удобного момента, чтобы о них объявить. Он наступил сейчас, когда в Эстонии после прошедших в марте выборов определился новый состав парламента, и депутаты приступили к формированию правящей коалиции и правительства.

«Именно потому что все эстонские политики заняты собой и коалиционными манёврами, Кальюлайд удалось вырваться на переговоры к Путину. В обычной ситуации её просто не пустили бы в Москву», — предположил Середенко.

Он отметил, что поездка эстонского лидера в Россию сама по себе является экстраординарным событием для двусторонних отношений.

«Вектор внешней политики Эстонии строго определён, он связан с Западом, а не с Россией, и даже контуров какой-то альтернативной политики у эстонского руководства нет. Поэтому сам факт переговоров эстонского президента с Путиным экстраординарен, вне зависимости от того, о чём оба лидера будут говорить», — отметил Середенко.

Повестка дня

Эксперты предполагают, что переговоры Кальюлайд и Путина будут посвящены, главным образом, экономической проблематике.

В преддверии визита Кальюлайд в Москву бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии обсудить с российским лидером взаимные санкции. Политик полагает, что необходимо отменить эти ограничения. Заявление Сависаара прозвучало после того, как в РФ уничтожили 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне в Ивангороде.

«Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чём в Москве поговорить», — написал он в Facebook.

Также по теме «Могут начинать поставки хоть сегодня»: в России частично сняли запрет на ввоз шпрот из Прибалтики Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России разрешила ввоз в страну консервированной рыбы двух прибалтийских...

Напомним, взаимные ограничительные меры, введённые в 2014 году, привели к тому, что товарооборот между двумя странами, который стабильно рос более десятилетия, снизился. По данным российского посольства в Эстонии, за первые десять месяцев санкций и контрсанкций он сократился почти на треть. Только год назад эксперты заговорили о возобновлении роста товарооборота.

«Две страны имеют серьёзные связи в сфере транзита, транспорта, химической, целлюлозно-бумажной промышленности. Конечно, если бы не санкции, сотрудничество развивалось бы куда интенсивнее», — отмечает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Аналитик подчёркивает особую заинтересованность официального Таллина в расширении экономических контактов с Россией, так как Евросоюз постепенно уменьшает финансовую подпитку стран Прибалтики.

«Дотации ЕС государствам Восточной Европы вообще и Эстонии в частности сокращаются. В следующем бюджетном цикле они будут на 15—20% меньше. В Прибалтике это, прежде всего, ударит по сельскому хозяйству и инфраструктурным проектам. Тут Россия могла бы оказать Эстонии существенную поддержку», — считает Межевич.

Reuters

© Ints Kalnins

Вместе с тем он обращает внимание на то, что возможности властей Эстонии повлиять на отмену санкционного режима очень ограничены, и в силу антироссийских настроений в среде эстонских политиков, и из-за небольшого веса страны в Евросоюзе.

Также по теме «Плацдарм для давления и угроз»: Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку Великобритания передислоцировала в Эстонию вертолёты Apache и 110 военнослужащих Особой воздушной службы. Как сообщил министр обороны...

«При этом чтобы умерить критику со стороны своих эстонских оппонентов, которые обвиняют её чуть ли в предательстве из-за того, что она первой предложила провести переговоры с Путиным, Кальюлайд постарается представить дело так, будто она приезжает в Москву как представитель всего ЕС. Поэтому с её стороны будет попытка внести в список обсуждаемых вопросов что-то большое, абсолютно не касающееся Эстонии, например, проблемы глобальной безопасности и экологии или, возможно, отношений Евросоюза и Китая», — отметил Николай Межевич.

По мнению экспертов, на переговорах также может быть поднята важная для российской стороны тема статуса неграждан в Эстонии и русских школ. Напомним, ранее президент Кальюлайд высказывалась за ликвидацию образования на русском языке.

«Безусловно, мы должны говорить о том, как прийти к единой эстоноязычной системе образования. Мы обязаны к ней прийти», — заявила она в интервью телеканалу ETV.

По мнению советника исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрия Линтера, для эстонского президента вопросы статуса неграждан и русского языка не являются актуальными.

«Вряд ли Эстонская сторона привезёт реальный пакет изменения гуманитарной составляющей, связанной с русским образованием, с массовым безгражданством», — отметил Линтер в беседе с RT.

Разведка словом

Визит Кальюлайд эксперты называют «своеобразной разведкой».

«Она посмотрит, прикинет, что в данной ситуации можно сделать, какие прорывы в отношениях с Россией можно достичь, не меняя, что для неё важно, общий прозападный вектор эстонской политики», — полагает Межевич.

Эксперт считает, что визит Кальюлайд не вызовет негативной реакции со стороны США и ЕС, именно из-за того, что там уверены: Эстония никуда не денется и её сближение с Россией возможно только до известного предела.

Политологи полагают, что власти Литвы и Латвии будут с интересом наблюдать за визитом эстонского президента в Москву и оценивать его итоги. Но, по мнению аналитиков, вряд ли переговоры Кальюлайд и Путина станут началом дипломатического прорыва в отношениях России и стран Прибалтики.

«Даже если президенты Литвы и Латвии изъявят желание посетить Москву, в их странах им этого не позволят. По крайней мере, в Литве это в принципе исключено до президентских выборов, которые состоятся в мае. До мая литовскому президенту не разрешат даже с главой российского МИД поговорить», — сказал в беседе с RT генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Сергей Рекеда.

Визит Кальюлайд в Россию свидетельствует о том, что Таллин заинтересован в сотрудничестве с Москвой и что война санкций не выгодна прибалтийскому государству, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Кроме того, по его мнению, пытаясь наладить отношения с восточным соседом, эстонский президент действует в соответствии с политикой значительной части стран ЕС.

«Длительный процесс охлаждения отношений России и Евросоюза сейчас сменяется постепенным потеплением. Во многом это связано с жёсткой позиций Вашингтона по ряду важных для Евросоюза экономических вопросов, с тем, что Дональд Трамп постоянно грозит ЕС торговыми войнами, теми или иными санкциями. В связи с этим начинает восстанавливаться интерес европейских стран к выстраиванию нормальных отношений с Москвой. Поэтому стремление эстонского президента договориться с российским лидером не вызовет негативного резонанса в ЕС», — заключил в беседе с RT Дмитрий Абзалов.