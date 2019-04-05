В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
«Я прошу вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан», — приводит РИА Новости текст письма Чернышова.
В феврале сообщалось, что Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык.
По её словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению постоянно растёт.