В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу попросил исключить Эстонию из организации после заявления президента этой страны Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка в школах для эстонского языка и культуры.

«Я прошу вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан», — приводит РИА Новости текст письма Чернышова.

В феврале сообщалось, что Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык.

По её словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению постоянно растёт.