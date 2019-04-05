В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу попросил исключить Эстонию из организации после заявления президента этой страны Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка в школах для эстонского языка и культуры.

«Я прошу вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан», — приводит РИА Новости текст письма Чернышова.

В феврале сообщалось, что Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык.

По её словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению постоянно растёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить