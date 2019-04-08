В Эстонии пройдут крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
В сообщении говорится, что учения, организованные центром, состоятся с 8 по 12 апреля. В рамках учений пройдут тренировки специалистов в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак.
«Locked Shields являются крупнейшими в мире учениями по кибербезопасности и ежегодно проводятся с 2010 года», — указано в сообщении.
Согласно сценарию, участникам учений нужно будет помочь вымышленному островному государству «Берилия» отразить кибератаки и ликвидировать последствия ударов по инфраструктуре.
Ранее в Таиланде начались совместные с США военные учения Guardian Sea.