В Эстонии пройдут крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

В Эстонии 8 апреля начнутся крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shield 2019. Об этом информирует пресс-служба Центра киберзащиты НАТО.

В сообщении говорится, что учения, организованные центром, состоятся с 8 по 12 апреля. В рамках учений пройдут тренировки специалистов в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак.

«Locked Shields являются крупнейшими в мире учениями по кибербезопасности и ежегодно проводятся с 2010 года», — указано в сообщении.

Согласно сценарию, участникам учений нужно будет помочь вымышленному островному государству «Берилия» отразить кибератаки и ликвидировать последствия ударов по инфраструктуре.

Ранее в Таиланде начались совместные с США военные учения Guardian Sea.