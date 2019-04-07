В Таиланде начались совместные с США противолодочные учения

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В Таиланде начались совместные с США военные учения Guardian Sea, в ходе которых военно-морские силы отработают ведение боя с подводными лодками.
В Таиланде начались совместные с США противолодочные учения
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Об этом пишет Bangkok Post.

«Это морская операция с участием кораблей и самолётов в противолодочной войне. Прекрасная возможность для военно-морских сил обменяться техникой, навыками, спланировать выслеживание и нападение на подводные лодки в различных условиях», — цитирует газета контр-адмирала Камчхорна Чхароенкиата.

5 апреля Украина и страны — члены Североатлантического альянса начали совместные учения Sea Shield в Чёрном море.

4 апреля стало известно, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

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