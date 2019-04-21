«Единство поставлено под сомнение»: почему Литва выразила недовольство визитом президента Эстонии в Москву

Литва выразила недовольство поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию. В МИД республики считают что, Таллину следовало предварительно согласовать повестку визита с Вильнюсом и Ригой. Эксперты называют такое замечание со стороны литовских дипломатов неуместным. По мнению политологов, визит эстонского лидера в РФ поставил под сомнение «единую» антироссийскую политику прибалтийских стран, что и вызвало резкую реакцию внешнеполитического ведомства.

Вильнюс выступил с критикой в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая побывала с визитом в Москве. Как заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, Таллину следует в будущем согласовывать подобные шаги с соседями по балтийскому региону.

«Обычно мы это координируем и действуем объединённо. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы в интервью порталу BNS.

Дипломат добавил, что перед визитом в российскую столицу Таллин не проинформировал Литву о том, какие вопросы Кальюлайд намерена обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. В МИД Литвы надеются, что эстонская сторона поделится информацией позднее, добавил министр.

Напомним, что Вильнюс не поддерживает связи с РФ ни на уровне глав государств, ни на министерском уровне в отличие от остальных стран Европы.

Как заявили в МИД Литвы, диалог с Москвой послужит легитимизации «незаконных» действий России, таких как «аннексия» Крымского полуострова.

Напомним, что Крым стал российским регионом в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

«Слова дворового хулигана»

По мнению экспертов, замечание, сделанное МИД Литвы эстонской стороне, смотрится как минимум неуместно.

«Заявление о том, что Эстония должна что-то согласовывать с Вильнюсом, больше напоминает не речь министра иностранных дел, а слова дворового хулигана. Эстония и Латвия — суверенные государства со сравнимым экономическим потенциалом. С эстонской республикой нельзя общаться в такой тональности», — пояснил в интервью RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Он ожидает, что Таллин обязательно ответит соседу. Возможно, это будет сделано не публично, а по дипломатическим каналам, предположил эксперт.

«В целом президент Эстонии совершила смелый шаг, понимая, что её будут критиковать в Литве, в Латвии, и даже в её собственной стране», — добавил Межевич.

Керсти Кальюлайд и Владимир Путин.

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По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, говорить о безусловном единстве интересов прибалтийских республик не стоит, так как в действительности между ними есть немало противоречий.

«Эстония, Латвия, Литва — балтийские страны с разными интересами. Если одна сторона будет заявлять свои претензии на первенство, две остальные её просто не поймут», — пояснил эксперт в интервью RT.

По его словам, такая реакция на визит Кальюлайд со стороны соседей была вполне ожидаемой.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые за последние 8 лет прибыла с официальным визитом в Москву 18 апреля. Президент приняла участие в открытии после реставрации исторического здания эстонского посольства в Москве. Выступая на церемонии, политик заявила, что Эстония «готова к взаимодействию» с Россией, и её личное присутствие в российской столице является «ясным сигналом» этого.

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Встречаясь в этот же день с Владимиром Путиным, Кальюлайд предложила обсудить вопросы глобальной геополитики, так как Россия и Эстония «стали конструктивными партнёрами» в международных структурах. Сейчас эстонская сторона претендует на статус непостоянного члена СБ ООН.

В свою очередь, российский лидер отметил, что отсутствие официальных контактов между странами на протяжении последних лет ударило по взаимному товарообороту — только за два года этот показатель упал на 50%.

«Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это, конечно, ненормально», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

На своей странице в Facebook Кальюлайд выразила надежду, что в отношениях Эстонии и России «откроется новое дыхание». Во время переговоров политик пригласила российского коллегу посетить в 2020 году Конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.

«Договорились, что продолжим общение», — заявила Кальюлайд на итоговой пресс-конференции для эстонских изданий.

«Нервная реакция»

Впрочем, говорить о серьёзной оттепели в отношениях России и Эстонии пока рано, отмечают эксперты. Так, буквально за несколько дней до поездки Кальюлайд в Москву эстонская Полиция безопасности (или Департамент оборонной полиции. — RT) опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия якобы пытается ослабить безопасность Эстонии при помощи гуманитарных программ. Эстонским спецслужбам показалось подозрительным даже обучение эстонских студентов в российских вузах — якобы молодёжь прибалтийского государства становится объектом вербовки в России. Посольство России в Эстонии назвало документ попыткой спецслужб запугать жителей этой страны мнимыми угрозами.

Церемония развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа, Эстония, 20 апреля 2017 года.

Reuters

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Кроме того, в конце апреля Эстония станет ареной для очередных учений НАТО «Весенний шторм—2019». В этих манёврах примут участие около десяти тысяч военнослужащих из разных стран альянса. На территорию республики уже прибыли триста французских военных в сопровождении бронетехники и танков. Контингент из Пятой республики расположился в военном городке Тапа.

Также в Эстонию передислоцировались британские вертолёты и пилоты 661-й эскадрильи авиакорпуса Сухопутных войск и пять вертолетов Apache в составе группы Особой воздушной службы ВС Великобритании (SAS). В ходе учений воздушные подразделения будут отслеживать активность условного противника в сопредельных с Россией районах.

Как заявил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон, главная причина переброски армейских подразделений в Прибалтику — «угроза со стороны России».

В целом в последние годы Прибалтика фактически превратилась в полигон для постоянных манёвров Североатлантического альянса, отмечают эксперты. А политические лидеры балтийских республик постоянно говорят о «российской угрозе».

Наибольшую активность в этом направлении проявила президент Литвы Даля Грибаускайте. В марте она призвала США активнее участвовать в учениях на территории Литвы. При этом Грибаускайте призналась, что уже сейчас американские военные так часто бывают в республике, что, по сути, участвуют в её обороне. А в прошлом году Грибаускайте призвала Пентагон разместить ЗРК Patriot на боевых субмаринах и направить их в Балтийское море.

«Внешняя политика Литвы на доктринальном уровне закреплена как заведомо антироссийская при любых условиях. А из-за поездки Кальюлайд единство балтийских республик в отношении Москвы поставлено под сомнение. Отсюда возникла истерика Вильнюса», — считает Межевич.

По мнению Кирилла Коктыша, ещё одной причиной реакции Литвы являются амбиции Дали Грибаускайте, которая стремится утвердить лидерство своей страны среди балтийских государств.

«Литовское руководство переживает, что президент Эстонии могла договориться о чём-нибудь в Москве. Каждая страна не хочет, чтобы её обошли на повороте», — пояснил Коктыш.

Похожей точки зрения придерживается и Николай Межевич. По его мнению, сейчас литовские власти испытывают «ревность и зависть» по отношению к Таллину.

«Для политического лидера балтийского государства поехать в Москву — событие, подвиг и сенсация. Нервная реакция может быть продиктована тем, что в Литве начали думать, не пора ли и литовскому президенту также съездить в Москву», — подытожил Николай Межевич.