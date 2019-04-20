В Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией
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Об этом литовский министр сказал в беседе с BNS.
«Обычно, когда мы в координации и действуем более сплочённо, это всегда более эффективно... потому что всегда будут попытки проверить и разрушить единство европейских стран или стран Балтии», — заявил Линкявичюс.
По его словам, Таллин не предоставил информацию о встрече Кальюлайд с Путиным, однако в Литве ожидают, что Эстония сделает это позднее.
Ранее Кальюлайд во время визита в Москву заявила, что рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией.
18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой.
Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин на переговорах с Кальюлайд, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.