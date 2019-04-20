В Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посоветовал Эстонии впредь координировать действия, прежде чем заводить диалог с Россией, после того как эстонский лидер Керсти Кальюлайд встретилась в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.
В Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией
  • ©Bernd von Jutrczenka/dpa
  • globallookpress.com

Об этом литовский министр сказал в беседе с BNS.

«Обычно, когда мы в координации и действуем более сплочённо, это всегда более эффективно... потому что всегда будут попытки проверить и разрушить единство европейских стран или стран Балтии», — заявил Линкявичюс.

По его словам, Таллин не предоставил информацию о встрече Кальюлайд с Путиным, однако в Литве ожидают, что Эстония сделает это позднее.

Ранее Кальюлайд во время визита в Москву заявила, что рассчитывает на «новое дыхание» в отношениях с Россией.

18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин на переговорах с Кальюлайд, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.

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