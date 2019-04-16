В посольстве России в Эстонии оценили доклад об «агрессии» Москвы
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«Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о «враждебности» восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами», — говорится в заявлении пресс-службы посольства России в Facebook.
В дипмиссии назвали данный доклад попыткой повысить КПД эстонских спецслужб на фоне предстоящей поездки президента страны Керсти Кальюлайд в Россию.
При этом, по мнению российских послов, подобные «страшилки» не смогут повлиять на взаимоотношения и культурные связи двух народов и не помешают росту товарооборота.
Ранее КаПо опубликовала ежегодный доклад, в котором утверждается, что Россия посредством реализации гуманитарных и образовательных программ якобы пытается ослабить безопасность страны и завербовать молодое поколение.
Британия разместила в Эстонии пять вертолётов Apache для сдерживания «очень вероятной агрессии» Москвы.