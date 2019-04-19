Прибалтийский манёвр: Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
- Архивное фото. Французская военная техника на базе в эстонском городе Тапа, март 2017 года
- © RAIGO PAJULA / AFP
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). Об этом говорится в сообщении посольства Пятой республики в Таллине.
В Эстонию отправятся 300 военнослужащих, представляющих вторую бригаду французской армии и отряды иностранного легиона. Также в прибалтийскую страну по железной дороге доставят военную технику, в частности пять танков и 13 боевых машин пехоты (БМП).
Отмечается, что французская дивизия будет развёрнута в Эстонии до конца августа, а местом её дислокации станет город Тапа, который находится примерно в 140 км от российской границы.
«Мы очень рады возможности работать с нашими союзниками и улучшать нашу совместимость», — говорится в заявлении одного из членов подразделения, майора по имени Марк-Антуан.
Отметим, что в эстонских уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа с 29 апреля по 17 мая пройдут крупномасштабные учения «Весенний шторм — 2019» (Kevadtorm 2019). В общей сложности в манёврах задействуют около 9 тыс. военнослужащих из 15 стран — членов НАТО.
Ранее Великобритания направила на эстонскую авиабазу Эмари пять ударных вертолётов Apache и 110 военнослужащих Особой воздушной службы для противодействия «очень вероятной» угрозе со стороны России. В мае Соединённое Королевство намерено перебросить в акваторию Балтийского моря ещё порядка 2 тыс. военнослужащих в рамках учений НАТО «Защитник Балтики — 2019» (Baltic Protector — 2019).
В посольстве РФ в Лондоне охарактеризовали такие шаги как очередную намеренную провокацию и стремление Лондона в своих интересах поддерживать тему «агрессивной» России.
«Воспринимаем очередной антироссийский выпад Гэвина Уильямсона (министра обороны Великобритании. — RT) как ещё одно доказательство того, что основное внимание НАТО сфокусировано на борьбе с мифической «угрозой с Востока», в чём нас активно пытаются разубедить с высоких натовских трибун», — говорится в заявлении дипмиссии.
Российские дипломаты подчеркнули, что Североатлантический альянс может назвать своим «достижением» милитаризацию Европы и нагнетание напряжённости, что противоречит главной задачей любого военного блока касательно обеспечения безопасности населения её стран — членов.
Ранее RT писал о докладе Атлантического совета — американского аналитического центра, призвавшего страны НАТО увеличить оборонные расходы и восстановить «боевой образ мышления», в том числе из-за «возрождения России как стратегической угрозы».
Встреча Путина и президента Эстонии
Между тем в среду, 17 апреля, состоялась первая с 2008 года полноценная встреча президентов России и Эстонии. Рабочий визит эстонского лидера Керсти Кальюлайд был приурочен к церемонии открытия главного здания посольства страны после трёхлетней реставрации. Дипмиссия прибалтийского государства располагается в историческом здании в Малом Кисловском переулке.
В начале беседы Владимир Путин назвал ненормальной ситуацию, при которой на протяжении долгих лет отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
«Как результат: у нас в предыдущие годы товарооборот упал более чем на 50%. Правда, за прошлый год он немного скорректировался — плюс 17%», — заметил Путин.
В этой связи главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах. По словам российского лидера, у Москвы и Таллина есть множество общих интересов, в том числе относительно Балтийского моря.
Российский лидер также назвал «абсолютно безосновательными» опасения стран Прибалтики относительно безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заметил, что эта тема искусно подогревается со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков.
«Россия никогда не представляла и не представляет угрозу никому из своих соседей», — заявил Песков в интервью Первому каналу.
Отметим, что в марте Служба внешней разведки Эстонии выпустила доклад, в котором назвала Россию «единственной серьёзной угрозой безопасности в регионе». Москва якобы готовится к полномасштабному конфликту со странами НАТО.
Позднее ежегодный отчёт представила Полиция безопасности Эстонии (КаПо), которая также заявила о якобы намерениях российской стороны ослабить сложившуюся систему ценностей и основных прав и свобод общества. Кроме того, РФ якобы вербует молодых эстонцев посредством реализации гуманитарных и образовательных программ.
В российском посольстве в Таллине заявили, что власти страны таким образом пытаются искусственно нагнетать антироссийские настроения в обществе.
«Мы вновь видим попытку запугать эстонское население, которому вбивается тезис о «враждебности» восточного соседа, опасности экономических, образовательных и межчеловеческих контактов между нашими странами и народами», — говорится в заявлении пресс-службы посольства России в Facebook.
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