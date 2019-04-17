«Морская слепота»: зачем странам Прибалтики укреплять свои военно-морские силы

Страны Балтии не способны защитить своё побережье и не получат эффективной и быстрой помощи от НАТО в случае «вооружённого конфликта» с РФ, поэтому им надо серьёзно усиливать военно-морской потенциал. Об этом говорится в докладе, подготовленном таллинским Международным центром оборонных исследований (ICDS). Российские эксперты считают, что создать боеспособную группировку ВМС у прибалтийских стран не получится, но такие попытки будут предприниматься. Также аналитики отмечают, что Запад использует миф о «российской угрозе», чтобы убедить Латвию, Литву и Эстонию увеличивать оборонные расходы и закупать устаревшие корабли стран — членов альянса.

Прибалтика столкнётся с серьёзными проблемами при отражении «нападения» со стороны России, так как военно-морские силы Латвии, Литвы и Эстонии не способны самостоятельно защитить своё побережье. Об этом говорится в докладе «Вновь на моря: оборона и сдерживание на море в Балтийском регионе», который был подготовлен Международным центром оборонных исследований (ICDS), находящимся в Таллине.

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Авторы доклада — немецкий вице-адмирал в отставке Генрих Ланге, бывший военнослужащий военно-морского флота США Билл Комбс, экс-сотрудники Министерства обороны Литвы Томас Ермалавичус и Министерства обороны Великобритании Тони Лоуренс — бьют тревогу. Они считают, что прибалты слишком полагаются на помощь НАТО и не инвестируют в свой военный флот. По их мнению, руководство Латвии, Эстонии и Литвы страдает «морской слепотой» — пренебрегает военно-морской сферой. А ведь оборона Балтийского моря, отмечается в докладе, — общая задача всех стран альянса.

Потенциальной угрозой безопасности прибалтийских государств в докладе назван их восточный сосед.

«Вероятные вызовы в военной сфере для ВМС стран, прилегающих к Балтийскому морю, могут исходить только от России. Такие вызовы могут быть связаны с широким спектром событий в регионе — от невооружённого противостояния до полномасштабных военных действий», — утверждается в документе.

Авторы доклада обвиняют Москву в «провоцировании напряжённости» и в давлении на своих соседей. В частности, беспокойство у них вызывает усиление российского Балтийского военно-морского флота. Они допускают, что в отношениях России с сопредельными государствами, такими как Эстония, Латвия и Литва, возможен «серьёзный кризис», который «потребовал бы от НАТО крупномасштабного усиления своего присутствия в регионе», в том числе «установления господства на море». А к этому военно-морские силы прибалтийских государств не готовы, говорится в документе.

Затратная модернизация

В докладе также утверждается, что в деле военного планирования Латвия, Литва и Эстония допустили существенную ошибку. В оборонных ведомствах этих стран решили, что защита их с моря должна быть заботой главным образом других членов НАТО, имеющих значительные военно-морские силы. Прибалтийскими республиками не было учтено, что британские, американские и французские ВМС сосредоточены на обороне береговой линии между Америкой и Европой. Следовательно, в случае серьёзного кризиса они не смогут прийти на помощь Прибалтике так быстро, как этого ожидают в Таллине, Вильнюсе и Риге, отмечается в докладе.

«Морская слепота» представляет особую проблему в трёх странах Прибалтики, о чём свидетельствует отсутствие значительных вложений в их ВМС, помимо противоминной защиты. Справедливо будет говорить о недостаточных результатах работы прибалтийских стран в морской сфере», — констатируют авторы исследования.

Эстонские солдаты во время учений НАТО «Ёж-2015»

Reuters

© Ints Kalnins

Аналитики центра обращают внимание на то, что ВМС Латвии, Литвы и Эстонии, сформированные в начале девяностых преимущественно при поддержке Германии, с тех времён так и не изменились кардинальным образом. Ядро флотов этих государств по-прежнему составляют закупленные четверть века назад корабли. А новые приобретения сделаны по принципу «лишь бы поменьше потратить». Например, в 2006 году Эстонией был куплен у Великобритании построенный в 1988 году тральщик Admiral Cowan, который, вероятно, уже в 2030-х годах придётся списать как пришедший в негодность.

«Чтобы справиться с возможными гибридными атаками со стороны России, необходимо инвестировать в военно-морской флот», — советуют авторы доклада.

При этом они признают, что дают «дорогие рекомендации», и приводят пример Финляндии, которая на закупку четырёх корветов потратила 1,2 млрд евро, в то время как ремонт и модернизация трёх из пяти кораблей ВМФ Эстонии обошлась всего в €30 млн. Но, как считают авторы доклада, другого пути обеспечить боеспособность своих военно-морских сил, кроме их всесторонней модернизации, у прибалтийских стран нет.

Первым делом — самолёты

Российские аналитики скептически оценивают рекомендации, которые содержатся в докладе ICDS: вопреки утверждениям сотрудников таллинского центра Россия не собирается нападать на Прибалтику и не представляет для неё угрозы.

«Балтийское море — это ограниченный по площади бассейн, частично замерзающий зимой. К тому же оно мелководно, что создаёт все условия для масштабных минных установок. Поэтому не стоит ожидать крупных военно-морских сражений в Балтийском море. Кто завоюет превосходство в воздухе, тот и будет господствовать на Балтике. Сценарии учений НАТО, равно как и выкладки аналитиков, основанные на предположении, что на Балтике будут какие-то битвы корабельных армад за морские коммуникации, оторваны от жизни», — отметил в беседе с RT военный эксперт Михаил Ходарёнок.

По его мнению, в настоящее время гипотетическую конкуренцию Балтийскому флоту РФ могут составить Германия, особенно в плане подводных лодок, отчасти Швеция, но никак не страны Прибалтики. ВМС Латвии, Литвы и Эстонии ничего собой не представляют, уверен эксперт.

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" во время генеральной репетиции морского парада

РИА Новости

© Виталий Аньков

«Численность их военно-морских сил — несколько сотен человек, и у них нет кораблей, которые можно отнести к эффективным боевым единицам, также отсутствуют военно-морская авиация и подводные силы», — считает Ходарёнок.

Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, предложения увеличить расходы стран Прибалтики на военно-морской флот на самом деле объясняются не опасениями «российской угрозы», а тем, что Европе нужно соответствовать требованиям президента США Дональда Трампа.

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«Он хочет, чтобы европейцы вносили больший вклад в бюджет НАТО, чтобы каждый европейский союзник американцев тратил минимум 2% ВВП на оборону. Вклад Прибалтики в общую копилку альянса на сегодняшний день минимальный. В НАТО и в Вашингтоне заинтересованы в его увеличении, пусть даже за счёт трат на бессмысленные с военной точки зрения проекты», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Ходарёнка, теоретически Прибалтика может попытаться создать свою военно-морскую группировку в рамках НАТО. Правда, сделано это будет, полагает эксперт, за счёт покупки у Великобритании, США, Германии и других членов альянса списанных или устаревших кораблей. Другой проблемой предполагаемой «модернизации» ВМС Литвы, Латвии и Эстонии может стать нехватка кадров.

Кроме того, побережье этих стран находится в пределах досягаемости российской авиации, самой сильной на Балтике, и противокорабельных комплексов, что делает любые проекты создания прибалтийской флотилии бессмысленными, отмечает Ходарёнок.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров также считает, что у России есть явное превосходство над НАТО в восточной части Балтийского моря. Даже если произойдёт усиление ВМС стран Прибалтики, это ничего не изменит, считает эксперт.

«Балтийский флот России — это не только корабли, но и морская авиация, которая базируется недалеко от побережья, а также система береговой обороны, расположенная в стратегически важных точках. Например, береговой ракетный комплекс «Бастион» способен простреливать Балтийское море практически до Датских проливов», — подчеркнул в беседе с RT Александров.

Он уверен, что альянсу необходимо не наращивать силы ВМС в регионе, а разряжать обстановку.

«Чтобы обеспечить безопасность этого региона, альянсу нужно идти другим путём: не нагнетать напряжённость, а договориться с Россией об ограничении обычных вооружений в этом районе и о соблюдении прав русскоязычного населения в Прибалтике», — заключил Александров.