В Эстонии заявили о желании укрепить военное сотрудничество с США
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Эстонии.
«США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония желает, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло», — заявил он на встрече с сенатором США Роном Уайденом.
По его словам, США были для Эстонии «ключевым союзником», поэтому в Таллине работают «во имя укрепления связей».
Рейнсалу и Уайден обсудили отношения между двумя странами и «угрозы для региона со стороны России».
Ранее в Таллине выступили за эффективную высылку нелегалов из ЕС.