В Эстонии заявили о желании укрепить военное сотрудничество с США

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин хочет укреплять оборонное сотрудничество с США, так как они оказывали республике «наибольшую помощь в обеспечении безопасности».

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Эстонии.

«США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония желает, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло», — заявил он на встрече с сенатором США Роном Уайденом.

По его словам, США были для Эстонии «ключевым союзником», поэтому в Таллине работают «во имя укрепления связей».

Рейнсалу и Уайден обсудили отношения между двумя странами и «угрозы для региона со стороны России».

Ранее в Таллине выступили за эффективную высылку нелегалов из ЕС.