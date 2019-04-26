Посол рассказал о потерях Эстонии из-за антироссийских санкций

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Посол России в Таллине Александр Петров сообщил, что Эстония потеряла сотни миллионов евро из-за антироссийских санкций.
Посол рассказал о потерях Эстонии из-за антироссийских санкций
  • Reuters

«Лишний раз можно убедиться, сколь негативную роль играют навязанные Европе извне искусственные ограничители, обернувшиеся для Эстонии потерями в сотни миллионов евро», — приводит РИА Новости слова Петрова.

Он выразил надежду, что «эстонские власти прислушаются к голосу национального бизнеса, всё громче призывающего вернуться к нормальным, добрососедским отношениям с Россией».

18 апреля президент Керсти Кальюлайд Эстонии посетила Москву. Она заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

В МИД Эстонии выразили сомнение в том, что встреча Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным приведёт к прорыву в отношениях Москвы и Таллина.

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