В МИД Эстонии прокомментировали встречу Кальюлайд с Путиным в России
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- РИА Новости
Такое заявление сделал в эфире Эстонского телевидения и радио исполняющий обязанности главы МИД этой страны Свен Миксер.
«Понятно, что это не приведёт к прорывам в двусторонних отношениях, поскольку наши отношения в значительной степени определяются поведением России в мировой политике в целом», — цитирует дипломата ТАСС.
При этом Миксер положительно отозвался о факте переговоров двух лидеров в Москве, однако выступил за «осторожную линию в контактах с Россией».
Ранее в Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией.
18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой.
Как подчеркнул Владимир Путин на переговорах, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.