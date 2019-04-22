В МИД Эстонии прокомментировали встречу Кальюлайд с Путиным в России

В МИД Эстонии выразили сомнение в том, что недавняя встреча президента республики Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным приведёт к прорыву в отношениях Москвы и Таллина.

Такое заявление сделал в эфире Эстонского телевидения и радио исполняющий обязанности главы МИД этой страны Свен Миксер.

«Понятно, что это не приведёт к прорывам в двусторонних отношениях, поскольку наши отношения в значительной степени определяются поведением России в мировой политике в целом», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом Миксер положительно отозвался о факте переговоров двух лидеров в Москве, однако выступил за «осторожную линию в контактах с Россией».

Ранее в Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией.

18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой.

Как подчеркнул Владимир Путин на переговорах, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.