В МИД Эстонии прокомментировали встречу Кальюлайд с Путиным в России

Короткая ссылка
В МИД Эстонии выразили сомнение в том, что недавняя встреча президента республики Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным приведёт к прорыву в отношениях Москвы и Таллина.
В МИД Эстонии прокомментировали встречу Кальюлайд с Путиным в России
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Такое заявление сделал в эфире Эстонского телевидения и радио исполняющий обязанности главы МИД этой страны Свен Миксер.

«Понятно, что это не приведёт к прорывам в двусторонних отношениях, поскольку наши отношения в значительной степени определяются поведением России в мировой политике в целом», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом Миксер положительно отозвался о факте переговоров двух лидеров в Москве, однако выступил за «осторожную линию в контактах с Россией».

Ранее в Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией.

18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

Как подчеркнул Владимир Путин на переговорах, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить