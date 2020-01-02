В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора

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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.
В Эстонии заявили об актуальности Тартуского договора
  • Reuters

По словам политика, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником Эстонской Республики «во всех проявлениях, включая государственную границу».

«Тартуский мирный договор вступил в силу и всё ещё находится в реестре действующих международных договоров ООН», — говорится в сообщении Пыллуааса.

В ноябре Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым подобное заявление.

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