В Кремле оценили призыв эстонского политика «вернуть территории»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории».

«Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться», — заявил он журналистам, комментируя заявление политика.

Ранее Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с RT назвал заявления Пыллуааса «раздражителем в двусторонних отношениях».