В Кремле оценили призыв эстонского политика «вернуть территории»
- РИА Новости
«Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться», — заявил он журналистам, комментируя заявление политика.
Ранее Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с RT назвал заявления Пыллуааса «раздражителем в двусторонних отношениях».