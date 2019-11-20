«Расшатывают международную обстановку»: почему в Эстонии не готовы заключить с Россией пограничный договор

Ради ратификации пограничного договора с Россией Эстония не намерена отказываться от принципов Тартуского мирного соглашения, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу. По этому договору, который утратил силу с вхождением Эстонии в состав СССР, Таллин претендует на часть территорий Ленинградской и Псковской областей. Эксперты отмечают, что подобные заявления периодически делают политики, делающие ставку на националистически настроенный электорат. В то же время представители более умеренных сил были бы не против заключить соглашение о границе с Россией, но вынесение этого вопроса на обсуждение может расколоть правящую коалицию, полагают аналитики.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония ради ратификации пограничного договора с Россией не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора 1920 года.

«По мнению Эстонской Республики, принцип статьи 2 Тартуского мирного договора действует до сих пор. С ним связаны понятия незаконной аннексии нас и восстановления нашего суверенитета, а не создания нового государства», — пояснил свою позицию министр.

По словам Рейнсалу, сейчас перспектив ратификации пограничного договора парламент Эстонии не видит.

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Напомним, в 1920-м РСФСР, подписав мирный договор с Эстонией, признала независимость этой страны. По этому документу прибалтийской республике достались в том числе территории, которые сейчас относятся к Ленинградской и Псковской областям. Однако в 1940 году этот документ, как и другие международные соглашения, имевшиеся у Эстонии, утратили силу, поскольку республика вошла в состав СССР. Об этом не раз напоминали эстонцам в российском МИД. Как подчеркнула в мае этого года официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, для РФ «эта тема навсегда закрыта».

Однако с тех пор, как Эстония вышла из состава СССР, местные политики периодически заявляют, что Тартуский договор действует до сих пор, создавая тем самым повод для предъявления территориальных претензий к России.

Так, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий, и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

«Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определённых им границ и их восстановление со стороны России», — отметил политик.

В свою очередь, эксперты отмечают, что любые территориальные претензии эстонских политиков к России абсолютно беспочвенны.

«Какие тут могут быть вопросы? Эстонию в НАТО бы не взяли, если бы не было заключено договора с РФ. Альянс не принимает страны, которые имеют приграничные споры и проблемы, — заявил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Те границы, о которых мечтают эстонские политики, в 1920 году были фактически навязаны. Россия находилась в состоянии гражданской войны».

Трудная ратификация

Напомним, договор о сухопутной и морской границе между Россией и Эстонией в первый раз был подписан ещё в 2005 году. Однако после того, как эстонский парламент включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора, Россия отозвала свою подпись под соглашением.

В 2014-м пограничный договор был подписан повторно. При этом в нём оговаривалось, что стороны не имеют взаимных территориальных претензий. В 2016 году эстонский парламент ратифицировал документ только в первом чтении.

Россия договор также не ратифицировала. На днях директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в интервью РИА Новости объяснил позицию Москвы.

«Мяч, что называется, не на нашей стороне, — заявил дипломат. — При подписании документов в 2014 году с эстонской стороной было достигнуто понимание об отсутствии территориальных претензий между двумя государствами и необходимости обеспечения нормальной неконфронтационной атмосферы для ратификации пограндоговоров. Россия эти условия целиком и полностью выполняет, чего не скажешь об эстонской стороне».

По словам представителя МИД, за последние годы в Эстонии в худшую сторону изменился «политико-информационный фон в отношении России». Сергей Беляев отметил, что ключевые эстонские политики, включая того же Рейнсалу, периодически продолжают апеллировать к Тартускому договору. Поэтому Москва ждёт, чтобы уже новый состав эстонского парламента, серьёзно изменившийся после выборов в прошлом году, ратифицировал пограндоговор в первом и втором чтениях.

«Ожидаем от эстонских партнёров соблюдения их части обязательств по вопросу ратификации, включая отказ от любых политических довесков», — подчеркнул российский дипломат.

«Коалиция может развалиться»

В последнее время из Таллина поступают противоречивые сигналы относительно вопроса границы с Россией, отмечают политологи. Так, в мае глава эстонского министерства внутренних дел, лидер ультраправой Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил, что «в руках России находится 5,2% территории Эстонии».

Глава МВД Эстонии Март Хельме на факельном марше

AFP

© Sven TUPITS

Тогда же премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявлял, что Эстония признаёт свою нынешнюю границу с РФ. Политик подчеркнул важность Тартуского договора для Эстонии, но при этом отметил, что стороны «должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня».

Комментируя заявления эстонских политиков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы».

31 октября Урмас Рейнсалу заявил, что правительство Эстонии не собирается в ближайшее время направлять пограничные соглашения с Россией на ратификацию. Вину за это он и председатель комиссии эстонского парламента по иностранным делам Энн Ээсмаа возложили на Россию, которая якобы выдвигает политические требования к Таллину. Речь идёт о призывах российского посольства в Эстонии и МИД РФ к Таллину прекратить русофобскую политику.

В то же время зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон отметил, что в эстонском правительстве, скорее всего, просто нет единого мнения по этому вопросу.

Аналогичной точки зрения придерживаются и эксперты. Как отметил в разговоре с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, «в данном случае речь идёт о внутрипартийных разногласиях».

«Коалиция, составляющая правительство, может развалиться при голосовании по данному вопросу», — считает аналитик.

Политический интерес

По словам Николая Межевича, Рейнсалу, представляющий националистическую партию Isamaa — «типичный русофоб». Для него и ряда других политиков, ориентирующихся на националистический электорат, невыгодно говорить о нормализации отношений с Россией. Другие же члены правящей коалиции, включая премьера Юри Ратаса из Центристской партии, с удовольствием бы закрыли вопрос с госграницей, утверждает эксперт.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

globallookpress.com

© Bernd von Jutrczenka/dpa

«Для одних министров это может быть дополнительный плюс в их политической карьере, а для других — существенный минус с точки зрения партийно-политических пристрастий», — отмечает эксперт.

По словам Михаила Мягкова, эстонские националисты, выдвигая территориальные претензии к Москве, пытаются расшатать и без того непростую ситуацию в области безопасности в Прибалтике, где планомерно нарастает военное присутствие стран НАТО на фоне заявлений о «российской угрозе».

«Они работают над подрывом безопасности, которая должна существовать в Прибалтике, — считает Мягков. — Россия последовательно выступает, чтобы это был регион мира, основанный на принципах взаимного уважения. Сегодня те, кто делают подобные заявления, не основанные ни на каких исторических реалиях, по сути дела, расшатывают международную обстановку».

«Просыпается стремление к диалогу»

По словам Николая Межевича, в эстонском руководстве также не существует единого мнения по поводу того, как выстраивать отношения с Россией, поэтому так разнятся позиции премьера, президента, парламента и главы МИД республики.

«В отличие от двух остальных балтийских стран, в Эстонии мы наблюдаем некоторое расхождение взглядов внутри самой партийной и политической элиты, — считает Межевич. — Я рискну предположить, что президент Эстонии была бы заинтересована в переговорах с Владимиром Путиным, как и премьер-министр, а вот влиятельная Партия реформ, скорее всего, была бы против».

Керсти Кальюлайд на встрече с Владимиром Путиным

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, эстонский лидер Керсти Кальюлайд в прошлом году заявляла, что встретится с президентом России только после того, как Москва ратифицирует договор о границе. Однако выполнения этого требования она ждать не стала и в апреле 2019 года прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Более того, в октябре Кальюлайд пригласила своего российского коллегу в Эстонию, в тот самый город Тарту, на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдёт в 2020 году.

«Иногда в сознании эстонских политиков просыпается стремление к диалогу, основанное на реалиях, поскольку им надо торговать с Россией. Отсутствие экономических, политических и культурных связей вредит прежде всего самой Эстонии», — отмечает Михаил Мягков.

Однако, по его словам, говорить об устойчивом стремлении Таллина к нормализации отношений с Россией преждевременно.

По мнению Николая Межевича, каких-либо сдвигов по пограничной проблематике стоит ожидать лишь в случае смены нынешней правительственной коалиции.

«Как только сменится действующая партийная коалиция в Эстонской Республике, я думаю, вопрос о границе тоже может продвинуться. Все «технические проблемы на местности» уже решены десятилетие назад», — подытожил эксперт.