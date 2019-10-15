Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского коллегу Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдёт в 2020 году в Тарту.

«Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств», — говорится в сообщении на сайте эстонского президента.

Отмечается, что на конгресс также приглашены лидеры Венгрии и Финляндии Янош Адер и Саули Ниинистё.

Также Кальюлайд отметила, что конгресс финно-угорских народов поможет обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

Ранее Кальюлайд заявила, что Эстония должна быть в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией.