Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
- РИА Новости
«Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств», — говорится в сообщении на сайте эстонского президента.
Отмечается, что на конгресс также приглашены лидеры Венгрии и Финляндии Янош Адер и Саули Ниинистё.
Также Кальюлайд отметила, что конгресс финно-угорских народов поможет обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.
Ранее Кальюлайд заявила, что Эстония должна быть в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией.