Кальюлайд заверила Трампа, что США всегда могут положиться на Эстонию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила американского коллегу Дональда Трампа с Днём независимости, заверив, что Вашингтон всегда может положиться на Таллин.

По её словам, Соединённые Штаты «всегда придерживаются своих слов, что сопровождается практическими делами».

«Я знаю, что Эстония может рассчитывать на вас, господин президент, вашу администрацию и американский народ, и позвольте мне заверить вас, что Соединённые Штаты всегда могут положиться на Эстонию», — приводит текст поздравления ERR.

Кальюлайд подчеркнула, что Эстония высоко ценит «прекрасные отношения» между двумя странами, и пообещала лично продолжать работать над их поддержанием и укреплением.

4 июля США отмечают главный национальный праздник — День независимости.