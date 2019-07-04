Кальюлайд заверила Трампа, что США всегда могут положиться на Эстонию

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила американского коллегу Дональда Трампа с Днём независимости, заверив, что Вашингтон всегда может положиться на Таллин.
Кальюлайд заверила Трампа, что США всегда могут положиться на Эстонию
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По её словам, Соединённые Штаты «всегда придерживаются своих слов, что сопровождается практическими делами».

«Я знаю, что Эстония может рассчитывать на вас, господин президент, вашу администрацию и американский народ, и позвольте мне заверить вас, что Соединённые Штаты всегда могут положиться на Эстонию», — приводит текст поздравления ERR.

Кальюлайд подчеркнула, что Эстония высоко ценит «прекрасные отношения» между двумя странами, и пообещала лично продолжать работать над их поддержанием и укреплением.

4 июля США отмечают главный национальный праздник — День независимости.

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