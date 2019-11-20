В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

«Это совершенно гипотетические рассуждения ни о чём. Но одно плохо — то, что они носят ярко выраженный русофобский характер. Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, ещё раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет», — отметил сенатор.

Ранее спикер парламента Эстонии Пыллуаас заявил, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.