В Госдуме отреагировали на призыв «вернуть» Эстонии часть территорий

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».

Морозов подчеркнул, что никакой аннексии не было.

«Я думаю, что Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией... Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов, и будут всё-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», — заключил парламентарий.

Ранее спикер парламента Эстонии Пыллуаас заявил, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.