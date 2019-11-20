«Не можем с ними согласиться»: в Кремле назвали неприемлемыми требования Эстонии «вернуть» российские территории

Москва считает неприемлемыми заявления руководства Эстонии, которое требует «вернуть» прибалтийской республике ряд российских территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса. Ранее прибалтийский политик выразил мнение, что необходимо восстановить границу согласно условиям Тартуского договора 1920 года — тогда часть территорий Ленинградской и Псковской областей отошла Эстонии. Таллин считает этот документ действительным, несмотря на то что он утратил свою силу после вхождения республики в состав СССР.

В Кремле считают неприемлемыми заявления ряда эстонских политиков, которые считают, что Россия должна вернуть республике территории, которые отошли ей по Тартускому мирному договору 1920 года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы полагаем неприемлемым (требование вернуть территории. — RT) и не можем с ним согласиться», — заявил он.

Ранее спикер эстонского парламента (рийгикогу), член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас заявил, что Москва якобы «аннексировала» часть территории республики и должна эти земли «вернуть». По его словам, между Россией и Эстонией должна быть установлена граница, оговоренная условиями Тартуского мирного договора.

«Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определённых им границ и их восстановление со стороны России», — написал он в Facebook.

Этот договор был заключён между Эстонией и РСФСР. Подписав его, Москва признала независимость этой страны. Также прибалтийская республика получила ряд территорий, которые сейчас входят в состав Ленинградской и Псковской областей.

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Тартуский договор потерял свою силу в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР. Однако после распада Советского Союза эстонские политики неоднократно заявляли, что этот документ до сих пор действует. Так, глава МИД страны Урмас Рейнсалу накануне заявил, что не видит перспектив ратификации договора о границе между странами без учёта этого договора.

«По мнению Эстонской Республики, принцип статьи 2 Тартуского мирного договора действует до сих пор. С ним связаны понятия незаконной аннексии нас и восстановления нашего суверенитета, а не создания нового государства», — сказал он.

Отметим, что между Россией и Эстонией договор о границе был подписан в 2005 году. Однако тогда при ратификации рийгикогу включил в документ положение о продолжении действия Тартуского мирного договора. В связи с этим Россия была вынуждена отозвать свою подпись.

Второй раз договор был подписан в 2014 году. Тогда было оговорено, что страны не имеют друг к другу территориальных претензий. В 2016 году Эстония ратифицировала документ в первом чтении, однако затем процесс застопорился. Москва также не ратифицировала его.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убеждён, что подобные выпады со стороны националистически настроенной части политической элиты Эстонии будут совершаться и в будущем.

«Правящая эстонская элита никогда не забывала про эту тему, они её поднимали раньше, они будут её поднимать и дальше. Попытка вставить ссылку на Тартуский договор предпринималась не раз за время подготовки подписания договора о границах между Россией и Эстонией. Нагнетание напряжённости между Россией и Евросоюзом — единственная функция современной Эстонии», — сказал он RT.

Факельное шествие эстонских националистов

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«Такое поведение абсолютно несерьёзно»

Постоянная перемена позиций Таллина делает невозможными дальнейшие переговоры по пограничному договору, убеждён глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические (националисты поддерживают выгодный им уровень русофобии в обществе) и внешнеполитические (сегодня каждый спешит предъявить России «под шумок» свои претензии) игры. Однако такое поведение абсолютно несерьёзно для ответственных представителей власти. Ну как договариваться о таких серьёзных вещах, как государственная граница, если у партнёра семь пятниц на неделе?» — написал он в Facebook.

Несмотря на тот факт, что юридически эти требования эстонской стороны не подкреплены, фактически они ухудшают двусторонние отношения, подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, ещё раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет», — сказал он RT.

Таллин неизбежно столкнётся с тем фактом, что будущего у этих требований нет, убеждён член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.