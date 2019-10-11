В МИД России заявили о «визовом произволе» Эстонии

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В МИД России отказ Эстонии во въезде четырём активистам «Молодой гвардии Единой России» назвали недружественной акцией, отметив, что без ответа такие действия не останутся.
В МИД России заявили о «визовом произволе» Эстонии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По данным российского МИД, члены организации были внесены в список лиц, которым на протяжении десяти лет запрещено въезжать на территорию республики.

«Считаем, что отказ во въезде в Шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией визового произвола, к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия эстонских властей не будут оставлены без ответа.

Также дипведомство призвало профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить на произошедшее «самое пристальное внимание».

Ранее российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Тегеране из-за проблем с визой, вернулась в Москву.

9 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам» США после того, как американская сторона не выдала визы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации. 

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