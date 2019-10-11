В МИД России заявили о «визовом произволе» Эстонии

В МИД России отказ Эстонии во въезде четырём активистам «Молодой гвардии Единой России» назвали недружественной акцией, отметив, что без ответа такие действия не останутся.

По данным российского МИД, члены организации были внесены в список лиц, которым на протяжении десяти лет запрещено въезжать на территорию республики.

«Считаем, что отказ во въезде в Шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией визового произвола, к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия эстонских властей не будут оставлены без ответа.

Также дипведомство призвало профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить на произошедшее «самое пристальное внимание».

Ранее российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Тегеране из-за проблем с визой, вернулась в Москву.

9 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам» США после того, как американская сторона не выдала визы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации.