В МИД России заявили о «визовом произволе» Эстонии
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- РИА Новости
По данным российского МИД, члены организации были внесены в список лиц, которым на протяжении десяти лет запрещено въезжать на территорию республики.
«Считаем, что отказ во въезде в Шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией визового произвола, к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия эстонских властей не будут оставлены без ответа.
Также дипведомство призвало профильные правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы обратить на произошедшее «самое пристальное внимание».
Ранее российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Тегеране из-за проблем с визой, вернулась в Москву.
9 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам» США после того, как американская сторона не выдала визы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации.