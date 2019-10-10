Бывший муж Юзик подтвердил её возвращение в Москву

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Борис Войцеховский, являющийся бывшим мужем российской журналистки Юлии Юзик, подтвердил информацию о возвращении девушки в Москву.
Бывший муж Юзик подтвердил её возвращение в Москву
  • globallookpress.com
  • © facebook.com/yuliayuzik

Об этом он сказал РИА Новости.

«Она точно прилетела. Её приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что её вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой», — отметил Войцеховский.

Как указывает агентство, самолёт россиянки приземлился рано утром в аэропорту Шереметьево, однако Юзик так и не вышла через зону таможенного контроля сектора А терминала F, где её ожидали представители СМИ. 

Ранее сообщалось, что Юзик, освобождённая иранскими властями после задержания в отеле Тегерана, вернулась в Москву.

В Тегеране объяснили задержание российской журналистки нарушениями визового режима.

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