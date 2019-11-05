«Вызывает крайнее удивление»: в МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать российские гражданские суда

Москва будет учитывать «недружественные демарши» Таллина при выстраивании двусторонних отношений, заявила Мария Захарова. Так официальный представитель МИД прокомментировала действия эстонских властей, которые отказались впустить в свои воды научно-исследовательское судно «Академик Примаков». Дипломат отметила, что это уже не первый подобный случай. Ранее Эстония не позволила войти в свои территориальные воды учебному паруснику «Седов», а также не пропустила через воздушное пространство самолёт с вице-премьером РФ.

Решение властей Эстонии, отказавшихся впустить в территориальные воды страны научно-исследовательское судно «Академик Примаков», вызывает «крайнее недоумение». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что в течение 2019 года корабль дважды получал от Таллина соответствующие разрешения на пересечение границы.

«На этот раз ответили отказом, причём без объяснения причин», — сказала Захарова.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, за последнее время это уже третий случай, когда Эстония отказывается впустить российские морские и воздушные суда.

«В начале октября не был разрешён пролёт через территорию Эстонии самолёта с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну «Седов», — добавила она.

Как пояснила Захарова, Москва фиксирует «эти недружественные демарши» и будет учитывать их «при выстраивании двусторонних отношений» с Таллином.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Инцидент с барком «Седов», который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно, сохранившееся до наших дней, произошёл за несколько дней до первой с 2008 года полноценной встречи президентов России и Эстонии. 17 апреля эстонский лидер посетила Москву с рабочим визитом, который был приурочен к церемонии открытия главного здания посольства страны после трёхлетней реставрации.

Как объясняла пресс-секретарь Министерства иностранных дел прибалтийской республики Сандра Камилова, «Седов» не получил разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из Крыма.

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По её словам, пропуск корабль на эстонскую территорию противоречил бы политике непризнания воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Аналогичный отказ судно получило от властей Польши. В связи этим событием занимавший в тот момент пост министра иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому.

Спустя месяц польская сторона повторно отказала российскому барку — на сей раз в возможности причалить в порту Свиноуйсьце. Мария Захарова, комментируя эти события, выразила сомнение в намерениях Польши каким-либо образом улучшать взаимодействие с Москвой.

«Такое поведение не вписывается в декларируемые официальной Варшавой заявления о заинтересованности развивать отношения с Россией. Подобные поступки свидетельствуют об обратном», — подчеркнула она.

Обратим внимание, что в марте Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал доклад. В частности, в нём говорится о набирающей обороты практике Москвы по якобы использованию «гражданских судов для проведения операций по расширению влияния». В посольстве России этот документ охарактеризовали как «трудноусваиваемый винегрет из инсинуаций, передёргивания фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии».

Четырёхмачтовый барк «Седов» прибывает в порт Мурманска

РИА Новости

© Павел Львов

Судно «Академик Примаков» было построено в 1999 году в Норвегии. Два года назад его приобрело ОАО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ), входящее в состав российского геологического холдинга «Росгеология». Корабль оборудован современным навигационно-геофизическим комплексом Q-Маrine, способен буксировать до 16 сейсмических кос.

«Приобретение НИС «Академик Примаков» ознаменовало начало нового этапа в отечественной морской геологоразведке за счёт возможности использования не имеющего аналогов в России высокотехнологичного судна и установленного на нём оборудования», — отмечается на сайте СМНГ.

Добавим, что судно названо в честь советского и российского экономиста, политического и государственного деятеля, востоковеда, профессора, академика и лауреата Государственных премий Евгения Примакова, который умер 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. За долгие годы своей карьеры он занимал посты председателя Верховного Совета СССР и правительства России, президента Торгово-промышленной палаты, а также возглавлял центральную службу разведки СССР и службу внешней разведки РФ.

«Море любил, морем бредил. И когда мы узнали, что поступило предложение назвать это судно именем Евгения Максимовича, мы были очень рады, потому что понимали, что он был бы счастлив и доволен тем, что случилась такая великая честь», — отмечала в 2017 году его вдова Ирина Примакова.