Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя отказ Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии судна «Академик Примаков», дипломат указала, что такое решение вызывает «крайнее недоумение», учитывая, что этому же судну в 2019 году «дважды предоставлялись соответствующие разрешения», передаёт РИА Новости.

«На этот раз ответили отказом, причём без объяснения причин», — сказала она.

По словам Захаровой, это уже третий случай за последнее время, когда Эстония отказывает российским морякам и воздушным судам.

«В начале октября не был разрешён пролёт через территорию Эстонии самолёта с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту», — рассказала она.

Как указала дипломат, в апреле — «заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну «Седов».

В 2017 году СМИ писали, что самолёт Ил-86 специального лётного отряда «Россия» нарушил воздушную границу Эстонии.

Как позднее подчеркнули в МИД России, полёт в Финляндию спецборта, на котором находился министр иностранных дел Сергей Лавров, был согласован и прошёл штатно.