Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

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Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
  • Reuters

Об этом рассказала представитель польского внешнеполитического ведомства Ева Сувара.

«Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма», — приводит её слова РИА Новости.

6 апреля парусник вышел в рейс из Калининградской области.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019—2020 годах.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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