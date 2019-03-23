Российские парусники совершат кругосветное плавание к 200-летию открытия Антарктиды
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- РИА Новости
«Провести в 2019—2020 годах кругосветную экспедицию учебно-парусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвящённую 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — говорится в распоряжении российского правительства.
Экспедиция начнётся в конце 2019 года.
Парусное судно «Паллада» выйдет из Владивостока, барк «Седов» — из Кронштадта, а барк «Крузенштерн» — из Калининграда.
Ранее сообщалось, что барк «Крузенштерн» отправится в Антарктиду в 2019 году.