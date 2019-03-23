Российские парусники совершат кругосветное плавание к 200-летию открытия Антарктиды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019—2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

«Провести в 2019—2020 годах кругосветную экспедицию учебно-парусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвящённую 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — говорится в распоряжении российского правительства.

Экспедиция начнётся в конце 2019 года.

Парусное судно «Паллада» выйдет из Владивостока, барк «Седов» — из Кронштадта, а барк «Крузенштерн» — из Калининграда.

Ранее сообщалось, что барк «Крузенштерн» отправится в Антарктиду в 2019 году.