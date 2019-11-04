МИД Эстонии не рекомендует президенту посещать Москву на 9 Мая

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что внешнеполитическое ведомство не ведёт подготовку поездки эстонского лидера Керсти Кальюлайд в Москву на 9 Мая. Он также заявил, что крайне скептически относится к возможному визиту президента в Москву.
МИД Эстонии не рекомендует президенту посещать Москву на 9 Мая
  • © Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ERR, Рейнсалу назвал освобождение Эстонии советской армией от оккупации во времена Второй мировой войны «повторной оккупацией».

«И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит на уровне главы государства в случае, если это приглашение поступит... В конечном итоге это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно», — заявил он.

В июле Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

18 апреля президент Эстонии посетила Москву. Кальюлайд заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой

Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин на переговорах, у сторон есть общие интересы, связанные с Балтийским регионом.

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