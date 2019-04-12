Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.

«Спасибо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за решение отказать российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды страны», — написал он.

Дякуємо за рішення Прем'єр-міністра 🇵🇱@MorawieckiM про відмову російському паруснику "Сєдов" увійти до територіальних вод РП.Польща разом з Естонією стали на захист міжнародного права.#Крим - це #Україна,а #Росія повинна нести відповідальність за незаконні дії #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 апреля 2019 г.

При этом дипломат вновь заявил, что Крым является частью Украины, а Россия «должна нести ответственность за свои незаконные действия».

Ранее стало известно, что Польша не пустила в свои территориальные воды парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.