Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»
- Reuters
«Спасибо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за решение отказать российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды страны», — написал он.
Дякуємо за рішення Прем'єр-міністра 🇵🇱@MorawieckiM про відмову російському паруснику "Сєдов" увійти до територіальних вод РП.Польща разом з Естонією стали на захист міжнародного права.#Крим - це #Україна,а #Росія повинна нести відповідальність за незаконні дії #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 апреля 2019 г.
При этом дипломат вновь заявил, что Крым является частью Украины, а Россия «должна нести ответственность за свои незаконные действия».
Ранее стало известно, что Польша не пустила в свои территориальные воды парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.