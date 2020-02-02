Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер эстонского парламента прокомментировал заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Тартуский мирный договор является лишь историческим документом.

Пыллуаас утверждает, что договор о ненападении между Эстонией и СССР, заключённый в 1932 году, и договор о базах 1939 года «напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор».

«Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в XXI веке», — заявил парламентарий.

Ранее Пыллуаас сообщил, что правящая коалиция Эстонии не намерена продолжать ратификацию договора с Москвой о государственной границе от 2014 года.

По его словам, в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и «правопреемственность Эстонии».