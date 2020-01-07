Эстония заявила о нежелании ратифицировать договор о границе с Россией
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- РИА Новости
По его словам, эстонская сторона не ратифицирует договор, даже если первой такой шаг предпримет Россия.
«Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — заявил он.
Спикер эстонского парламента заявил, что в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и «правопреемственность Эстонии».
Ранее Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.