Эстония заявила о нежелании ратифицировать договор о границе с Россией

Председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас в интервью ERR сообщил, что правящая коалиция страны не намерена продолжать ратификацию договора с Москвой о государственной границе от 2014 года.

По его словам, эстонская сторона не ратифицирует договор, даже если первой такой шаг предпримет Россия.

«Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — заявил он.

Спикер эстонского парламента заявил, что в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и «правопреемственность Эстонии».

Ранее Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.