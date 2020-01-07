Эстония заявила о нежелании ратифицировать договор о границе с Россией

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Председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас в интервью ERR сообщил, что правящая коалиция страны не намерена продолжать ратификацию договора с Москвой о государственной границе от 2014 года.
Эстония заявила о нежелании ратифицировать договор о границе с Россией
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По его словам, эстонская сторона не ратифицирует договор, даже если первой такой шаг предпримет Россия.

«Ничего делать не следует. Несомненно, нам не следует его ратифицировать», — заявил он.

Спикер эстонского парламента заявил, что в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и «правопреемственность Эстонии». 

Ранее Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в вопросе эстонско-российской границы.

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