Балканское расширение: Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Президент Северной Македонии подписал финальный документ о вступлении страны в НАТО. Теперь бывшая югославская республика стала 30-м членом Североатлантического альянса. Для того чтобы вступить в военный блок, государству пришлось изменить своё название и достичь соглашения с Грецией. Эксперты отмечают, что для самой Македонии вступление в НАТО — очередной шаг на пути в ЕС, а для альянса страна становится плацдармом на Балканах.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО — соответствующий документ 21 марта подписал президент страны Стево Пендаровски.

«Этим документом я как президент государства торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора», — приводит заявление главы государства РИА Новости.

Документ был подписан после того, как прошёл процедуру ратификации всеми 29 законодательными собраниями стран — членов альянса. Последним документ подписал парламент Испании 17 марта. Однако традиционное официальное мероприятие по передаче договора на хранение в Госдепартамент США в присутствии главы ведомства Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга не состоялось из-за эпидемии коронавируса.

Как отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, политика расширения НАТО не прекращается, а стратегия «открытых дверей» активно реализуется на практике.

«Можно ожидать, что в перспективе количество государств — членов НАТО может вырасти, несмотря на сложности и внутренние проблемы альянса, что продемонстрировал юбилейный саммит в декабре 2019 года, на котором союзникам было сложно согласовать амбициозную повестку», — отметил эксперт.

История с названием

Напомним, что Северная Македония присоединилась к плану действий по членству в НАТО ещё в 1999 году. В марте — июне 1999 года республика предоставила свои базы, аэродромы и дороги для перемещения сил альянса по своей территории.

Штаб-квартира НАТО

© Francois Lenoir/Reuters

Однако вступлению Скопье в альянс долгое время препятствовали Афины. Причиной тому стало название балканской страны: в Греции есть регион, также именуемый Македонией. В ООН же Северную Македонию приняли в 1993 году под названием «Бывшая югославская Республика Македония».

Спор был урегулирован на государственном уровне в 2018 году. Тогда между сторонами был заключён договор, согласно которому Греция снимала своё вето на вступление страны в НАТО, а взамен бывшая югославская республика должна была изменить своё название на Северную Македонию.

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Это соглашение вызвало протесты в стране, после чего вопрос о членстве в НАТО ценой отказа от названия страны и соглашения с Грецией был вынесен на общенациональный референдум в сентябре 2018 года.

Большинство граждан страны бойкотировали его по призыву оппозиции, и референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки. Но так как это волеизъявление носило консультативный характер, депутаты парламента всё равно проголосовали за соглашение с Грецией.

11 января 2019 года были внесены поправки в Конституцию, страна стала называться Северной Македонией. 6 февраля был подписан договор о её присоединении к НАТО. В итоге Греция стала первым членом альянса, который ратифицировал этот документ.

Оппозиция теперь уже Северной Македонии в 2019 году предпринимала попытки инициировать новый референдум по этому вопросу, однако успехом они не увенчались.

После НАТО — в ЕС

Стево Пендаровски, избранный президентом Северной Македонии в мае 2019 года, после вступления в должность первым делом пообещал продолжить работу над вступлением республики в НАТО и Евросоюз, а также заявил о планах нарастить оборонный бюджет до 2% ВВП и заняться модернизацией армии.

Президент Македонии Стево Пендаровски

Reuters

© Ognen Teofilovski

США активно помогали бывшей югославской республике со вступлением в НАТО. Свою поддержку Скопье в 2019 году выказывал глава Госдепа Майк Помпео, а американский сенат ратифицировал протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу в октябре 2019 года большинством голосов.

Однако при этом республику не торопятся принимать в Евросоюз. В октябре 2019 года Совет ЕС не смог достичь консенсуса по началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в союз — против начала обсуждения вопроса выступили Франция и Нидерланды. Теперь новые переговоры о членстве в ЕС должны состояться в апреле 2020 года.

При этом Северная Македония уже имеет статус официального кандидата на вступление в союз, что обязывает ЕС рано или поздно принять республику в свои ряды. Однако этот процесс может откладываться на неопределённый срок — к примеру, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались ещё в 2005 году.

Как отмечает заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель, власти Северной Македонии рассчитывают, что формальное принятие страны в НАТО ускорит и разрешение вопроса с членством в ЕС.

«Македония ожидает, что в ближайшее время будет принято решение о начале предварительных переговоров с ЕС. Руководство Северной Македонии воспринимает НАТО как пропуск в Евросоюз. Кроме того, учитывая отношения между македонским большинством и албанским меньшинством, оно надеется, что членство в НАТО в какой-то мере гарантирует стране внутриполитическую стабильность, в чём я совсем не уверен», — отметил эксперт.

Ненужный союзник

Эксперты отмечают, что ценность Северной Македонии как участника военно-политического блока весьма невелика — численность вооружённых сил балканской страны не превышает 8 тыс. человек. У неё нет своего ВПК и мало техники, из-за отсутствия выхода к морю у Северной Македонии нет флота, поэтому её вооружённые силы не делятся на виды.

Македонские солдаты на границе с Грецией

Reuters

© Marko Djurica

Небольшое количество техники, доставшееся республике после распада Югославии, преимущественно представлено советскими образцами. Оборонный бюджет страны составляет около $108 млн.

Вступление в Североатлантический альянс некоторыми государствами рассматривается как вступление в клуб «избранных», они считают это неким шагом в европейское сообщество, полной интеграцией в Европу, отметил Сергей Ермаков.

«С экономической точки зрения вступление в НАТО Северной Македонии ничего не даст, поскольку Североатлантический альянс — военно-политическая организация, члены которой должны расходовать 2% ВВП на военные нужды альянса. Для Северной Македонии вступление станет дополнительной нагрузкой, поскольку страна должна будет выплачивать определённую сумму на нужды НАТО в условиях, когда никакой внешней опасности, которая угрожала бы выживанию этого государства, не существует», — пояснил эксперт.

Для элиты Северной Македонии, которая позиционирует себя общеевропейской, западной, вступление в НАТО является важным статусным моментом, подчеркнул Сергей Ермаков.

Аналогичной точки зрения придерживается и Павел Кандель. По его мнению, Северной Македонии не стоит рассчитывать на какую-либо финансовую поддержку со стороны НАТО, особенно учитывая желание США принудить союзников по блоку к большим расходам.

«Североатлантический альянс будет добиваться того, чтобы страна соответствовала критериям альянса, например тратила не менее 2% от ВВП на оборону. Это явно больше того, что Македония тратит сейчас и что она может себе позволить. Страна крайне бедная, и расходовать на оборону такие суммы ей совершенно незачем», — пояснил эксперт.

Единственная польза от принятия Скопье в альянс заключается в территориальном расширении НАТО, считает Павел Кандель.