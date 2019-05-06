«Зелёный свет процессу присоединения к НАТО»: какой будет политика Северной Македонии при новом президенте

Кандидат от Социал-демократического союза Стево Пендаровски одержал победу на президентских выборах в Северной Македонии. Такой результат ещё больше укрепит позиции партии, которая ранее инициировала переименование республики. Однопартийцы Пендаровски и премьер Зоран Заев, в чьих руках сосредоточены основные рычаги власти, продолжат курс на вступление в НАТО, считают эксперты. Однако низкая явка на выборы, по мнению аналитиков, свидетельствует о слабой поддержке политического курса страны.

По итогам состоявшихся накануне выборов президентом Северной Македонии станет кандидат от партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) Стево Пендаровски. Согласно данным Государственной избирательной комиссии, политик набрал 51,83% голосов, опередив свою соперницу из партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) Гордану Силяновску-Давкову, за которую свои голоса отдали 46,64% избирателей. Голосование проходило 5 мая, в нём приняли участие более 45% граждан.

Пендаровски поблагодарил избирателей, отдавших за него голоса.

«Благодарю граждан Северной Македонии — македонцев, албанцев, турок, сербов, цыган, влахов, боснийцев и всех других — за кристально чистые, честные и демократические выборы, по-европейски вы все решили: вместе вперёд!», — заявил Пендаровски.

Уступившая во втором туре кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова признала своё поражение. Политик заявила, что «прекрасно себя чувствует» и благодарна гражданам за отданные в её пользу голоса.

Кандидат в президенты от правящей СДСМ Стево Пендаровски

Reuters

© Ognen Teofilovski

«Предсказуемый результат»

Согласно законодательству страны, президентом становится кандидат, набравший больше половины голосов во втором туре при явке не ниже 40%. Северная Македония — парламентская республика, однако у президента есть ряд важных функций. В частности, он наделён правом возвращать законопроекты на пересмотр законодательному собранию. Кроме того, президент представляет страну за рубежом и является Верховным главнокомандующим вооружёнными силами страны. Также в его обязанности входит назначение и увольнение послов республики за рубежом, представление кандидатур судей.

По словам научного сотрудника отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, президентские выборы не имеют определяющего значения в Северной Македонии, потому что парламент обладает большим политическом весом.

«То, что победу одержал человек, выступающий за быструю интеграцию страны в НАТО, не является большой неожиданностью, это предсказуемый результат», — пояснила эксперт в интервью RT.

Плакаты, призывающие к участию в референдуме о переименовании Македонии

Reuters

© Ognen Teofilovski

Похожей точки зрения придерживается и специалист по Балканам, доцент Московской школы экономики МГУ Михаил Лобанов.

«На самом деле главным событием для Македонии стала победа Зорана Заева по итогам парламентских выборов. — отметил эксперт в интервью RT. — Итоги президентской кампании закрепляют этот результат СДСМ, власть которого будет строиться вокруг союза с албанцами».

Эти выборы стали первой президентской кампанией после переименования страны в Северную Македонию. Напомним, решение о переименовании государства было принято властями после проведения референдума. При этом явка тогда составила лишь 36% при необходимых 50%.

«Решение на референдуме не было принято, поскольку не проголосовали больше половины зарегистрированных в списке избирателей», — заявил глава македонского избиркома Оливер Деркоски, комментируя итоги голосования.

На переименовании Македонии настаивала соседняя Греция. В случае отказа от переименования Афины обещали заблокировать движение Скопье к интеграции в Евросоюз и НАТО. На севере Греции есть историческая область с аналогичным названием, и греческая сторона с момента основания Македонии опасается территориальных притязаний со стороны балканского государства. В ООН Македонию приняли в 1993 году под названием «Бывшая югославская Республика Македония».

Низкая явка на референдум не помешала кабмину, который сейчас возглавляет член СДСМ Зоран Заев, объявить о переименовании страны. Соответствующее решение было затем утверждено парламентом.

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Хотя главные политические соперники СДСМ — партия ВМРО-ДПМНЕ — поддерживают идею вступления в НАТО и ЕС, переименование страны они традиционно критиковали. Действующий президент Георге Иванов, выдвинутый ранее на этот пост ВМРО-ДПМНЕ, даже отказался подписывать документ о смене названия государства на «Северная Македония», а затем перестал подписывать документы с новым названием.

Осуждает переименование и нынешний кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова. Политик также выступает против принятия закона, наделяющего албанский язык статусом официального, принятого властями год назад.

Это традиционная для ВМРО-ДПМНЕ позиция, отмечают эксперты. Партия была зарегистрирована в 1990 году как идейный наследник борцов за независимость Македонии от Югославии. Своей целью ВМРО-ДПМНЕ ставила борьбу за создание и укрепление македонского национального государства и политическую, экономическую и этническую консолидацию македонцев.

Впрочем, сегодня эксперты не рассматривают ВМРО-ДПМНЕ как националистическую партию. За годы независимости различия между крупнейшими политическими движениями страны сгладились и расходятся только по отдельным вопросам. Так, если в первые годы своего существования ВМРО-ДПМНЕ отказывалась от тактических союзов с албанскими национальными партиями, то уже в 1999-м её кандидат Борис Трайковски стал президентом республики при поддержке албанского меньшинства.

Гордана Силяновска-Давкова

Reuters

© Marko Djurica

Вступление в НАТО

Напомним, в феврале текущего года Скопье и Североатлантический альянс подписали протокол о вступлении республики в военный блок. Ориентировочно процесс принятия в НАТО должен завершиться уже к началу следующего года.

Во время предвыборной кампании Пендаровски обещал продолжить работу над вступлением республики в НАТО и Евросоюз, а также заявлял о планах нарастить оборонный бюджет до 2% ВВП и заняться модернизацией армии.

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По словам Екатерины Энтиной, обе ведущие партии Северной Македонии преследуют в стратегическом смысле одни и те же цели и не расходятся по ключевым вопросам развития страны.

«Исключением является вопрос о переименовании страны. То, что власти пошли на такой шаг, стало вызовом для национальной идентичности македонцев и для их долгосрочных отношений с греками. Да, технически вопрос решён, но решён ли он стратегически? В исторической перспективе об этом говорить сложно, было отдано много сил для того, чтобы выстроить никогда прежде не существовавшую македонскую государственность, и техническое, лобовое решение вопроса вызывает серьёзные сомнения у экспертов», — подчеркнула Энтина.

Похожей точки зрения придерживается и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По мнению эксперта, переименование страны для многих стало символическим унижением: чтобы вступить в ЕС, македонцам пришлось пересмотреть свой взгляд на собственное историческое наследие.

«На самом деле решение, принятое на референдуме, не удовлетворило никого: греки по-прежнему боятся территориальных претензий со стороны соседей, а македонцы недовольны самим фактом этих уступок», — заявил Коктыш в беседе с RT.

По мнению Михаила Лобанова, хоть полномочия президента в Северной Македонии и ограничены, победа кандидата от ВМРО-ДПМНЕмогла бы создать некоторые сложности для правящей партии.

«Сейчас же дан зелёный свет процессу присоединения к НАТО — это самое главное. Хотя ВМРО-ДПМНЕ также является сторонником вступления в альянс, без подписания соглашения с Грецией страна не могла присоединиться к НАТО. Поэтому, пока ВМРО-ДПМНЕ находилась у власти, разговоры о вступлении могли вестись сколько угодно, но добиться прогресса было трудно. Греция не допустила бы этого», — уверен эксперт.

Без заметных улучшений

Выдвинувший Пендаровски СДСМ ведёт свою историю от Коммунистической партии Македонии. В числе целей союза — построение свободного и справедливого общества с развитой рыночной экономикой и действующими демократическими институтами. Сегодня это леволиберальная партия, отмечают эксперты.

Парламент Северной Македонии

Reuters

© Tomislav Georgiev

Во время парламентских выборов 2016 года СДСМ получил меньше мандатов, чем ВМРО-ДПМНЕ, но благодаря союзу с албанскими партиями, такими как партия этнических албанцев «Демократический союз за интеграцию», смог сформировать правительство.

В преддверии второго тура представители обеих партий беспокоились по поводу явки — в первом туре она была рекордно низкой и составила 41,67%. По мнению экспертов, причина проста — население устало от многолетнего главенства двух партий, политика которых отличается лишь в деталях. Обе партии так и не доказали населению способность добиться заметного прогресса в экономике.

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«Невысокая явка была связана с некоторым разочарованием, которое испытывают жители страны по отношению к обеим ведущим партиям, находящимся у власти уже около 30 лет», — считает Михаил Лобанов.

По словам эксперта, македонцы смотрят на соседей по Европе и видят, что всё чаще к власти приходят совершенно новые политики и движения: достаточно вспомнить пример Италии или Словении. Македония следует за общеевропейскими трендами с некоторым отставанием, поэтому пока аппаратная сила двух партий не позволяет пробиться новичкам.

«Есть недовольство и социально-экономическим положением. Есть общая тенденция для всего балканского региона, когда макроэкономические показатели растут благодаря выходу на европейский рынок. Но при этом положительные результаты не отражаются на жизни простых людей — чиновники говорят о привлечённых инвестициях, а люди — о том, что их жизнь не изменилась в лучшую сторону», — отметил Лобанов.

Ведущие политические партии страны в качестве пути выхода из неблагоприятного социально-политического положения рассматривают вступление в Евросоюз. Но это большое заблуждение, считают эксперты. На Балканах большая часть элит находится в орбите ЕС и подконтрольна Брюсселю — именно поэтому интеграция в НАТО и Европейский союз продвигается так активно, считает Кирилл Коктыш.