«Внушающие тревогу отношения с Москвой»: в конгрессе США заявили о недовольстве политикой Сербии

Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США Элиот Энгель констатировал, что Сербия, выстраивая отношения с Россией, игнорирует «общие для Евросоюза и США приоритеты». На это он указал в своём письме, адресованном командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Джеймсу Фогго, выразив недовольство тем, что высокопоставленный военный в одном из своих интервью не обозначил позицию Вашингтона в связи с курсом, которого придерживается Белград, и его «внушающими тревогу отношениями с Москвой». Как отметили опрошенные RT эксперты, США пытаются навязать Сербии свои внешнеполитические приоритеты, несмотря на стремление Белграда выстраивать независимую политику.

В американском конгрессе констатировали, что Сербия продолжает отвергать «общие для Евросоюза и США приоритеты», предпочитая выстраивать отношения как со странами Запада, так и с Россией. На это указал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель в своём письме командующему ВМС США в Европе и Африке адмиралу Джеймсу Фогго.

Конгрессмен-демократ выразил свою обеспокоенность отдельными аспектами декабрьского интервью Фогго изданию European Western Balkans, в котором тот в позитивном ключе высказался о сотрудничестве Сербии и НАТО. Однако это мнение, по словам Энгеля, не вполне соответствует позиции Соединённых Штатов.

Так, в ответ на вопрос журналиста, каким образом можно оценить взаимодействие между Сербией и альянсом, адмирал ответил: «Лично я вижу, что сотрудничество развивается, но насколько глубоко и в каком объёме Сербия хочет развивать своё сотрудничество и взаимодействие с НАТО, зависит от желания самой Сербии. Я хочу сказать, что в конечном счёте было бы отрадно, если бы Сербия захотела стать членом НАТО. Сейчас между ними партнёрские отношения, Белград это устраивает — и замечательно. Нас это тоже устраивает».

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В связи с этим конгрессмен в своём письме, с текстом которого ознакомился RT, напомнил адмиралу об официальной позиции Вашингтона. Как подчеркнул Энгель, во время беседы Джеймс Фогго не обозначил «озабоченность Соединённых Штатов в связи с происходящим с 2012 года наращиванием российско-сербского сотрудничества в области безопасности».

Таким образом, по мнению парламентария, высказывания высокопоставленного военного вступают в противоречие с положениями специализированного доклада Пентагона, ранее представленного конгрессу. В частности, в этом документе отмечается, что в Сербии «наблюдается атмосфера наибольшего попустительства российскому влиянию на Западных Балканах».

В качестве примера укрепления взаимодействия в сфере безопасности указаны совместные российско-сербские антитеррористические учения SREM-2014 и прошедший в Белграде военный парад в честь 70-летия освобождения города, на котором присутствовал Владимир Путин.

Недовольство в Пентагоне вызвало и то, что сербские вооружённые силы получили от России несколько истребителей МиГ-29, заказали партию вертолётов Ми-35 и зенитные комплексы «Панцирь-С1». Также отмечается, что в рамках военно-технической помощи Сербия получила от России 30 танков Т-72 и 30 бронемашин БРДМ-2.

Более того, согласно докладу Пентагона, к которому апеллирует Энгель, Сербия «категорически отказывается от вступления в НАТО». Таким образом, подчёркивает конгрессмен, Белград не адаптировал свою политику к необходимым стандартам.

«Американские дипломаты уже давно выражают недовольство стремлением Белграда балансировать между Востоком и Западом. Сербия не привела свою внешнюю политику в соответствие с (общей внешней политикой и политикой безопасности. — RT) ЕС, несмотря на требования процесса присоединения к ЕС, и продолжает отвергать общие для ЕС и США приоритеты», — подчеркнул конгрессмен.

По его словам, дорога в Евросоюз для Сербии закрыта до тех пор, пока Белград не признает независимость Косова и не наладит отношения с частично признанной республикой. Вероятного же вступления Сербии в НАТО стоить ожидать ещё не скоро, добавляет Энгель.

На этом фоне президент Сербии Александр Вучич на прошлой неделе заявил, что он уже «сыт по горло» тем, что ему постоянно пытаются «читать лекции» по поводу сотрудничества его страны с Россией или Китаем.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с RT констатировал, что в Вашингтоне недовольны проводимой Белградом многовекторной политикой, которая ориентирована не только на США.

«Сербия пытается проводить многовекторную политику, несмотря на распространённое клише о пророссийской ориентации сербских властей. А американские представители пытаются по своей линии переориентировать Сербию в военно-политическом сотрудничестве на США», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Соединённые Штаты также хотят добиться плавного перехода Сербии на натовские стандарты вооружения, чтобы обеспечить инфраструктурную зависимость республики от дальнейших закупок.

В условиях санкционного давления

Стоит напомнить, что Вашингтон неоднократно выступал против приобретения Белградом российской техники. В частности, по словам вице-премьера Юрия Борисова, власти Сербии принимали решение о приобретении российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в условиях санкционного давления.

«Мы узнали, что за поставки «Панцирей» американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999 года научили их, что себя надо защищать», — рассказал Борисов в декабре 2019-го.

О риске санкций в случае покупки российского вооружения ранее предупреждал и спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер. «Мы надеемся, что наши сербские партнёры будут осторожны в отношении любых подобных сделок», — отмечал он.

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер и президент Сербии Александр Вучич на конференции в Белграде

© Andrej ISAKOVIC / AFP

Между тем, как сообщал в ноябре 2019 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, Москва планирует поставить Белграду ЗРПК «Панцирь-С1» в соответствии с заключённым контрактом.

«Всё идёт в сроки, срывов никаких нет. В ближайшее время заканчивается обучение, российская сторона приступает к поставкам. В ближайшие месяцы контракт будет завершён», — заявил он.

В свою очередь, министр обороны Сербии Александр Вулин на днях обвинил европейских политиков в лицемерии и использовании двойных стандартов там, где речь идёт о сотрудничестве с Россией и Китаем. Таким образом он отреагировал на заявление главы комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума, отметившего, что кандидат на вступление в Евросоюз «не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнёра».

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в США отказываются признавать, что Сербия является самостоятельным государством, и пытаются навязать ей свои внешнеполитические ориентиры.

«В США есть свои ориентиры внешней политики, которые они себе устанавливают. Один из них — борьба с Россией, как они утверждают, с российским влиянием в различных частях мира, хотя все страны имеют право на многовекторную политику, а не только на проамериканскую. В США много политиков, которые считают, что государства должны быть только проамериканские, в связи с чем их и беспокоит курс Белграда», — подчеркнул он.

В частности, по словам эксперта, в Вашингтоне хотели бы, чтобы мировой рынок вооружений полностью был в их владении, однако серьёзную конкуренцию американскому вооружению составляет российское.

Отражать озабоченность США

Добавим, что в конце своего письма Элиот Энгель призывает адмирала Джеймса Фогго впредь делать более взвешенные заявления, отражая «озабоченность» Вашингтона сербской внешней политикой.

«Я настоятельно рекомендую при высказывании комментариев в отношении Сербии в будущем более тщательно взвешивать свои заявления, с тем чтобы в них нашла точное отражение озабоченность Соединённых Штатов в связи с курсом Белграда и его внушающими тревогу отношениями с Москвой», — подчёркивает конгрессмен.

По словам Владимира Оленченко, в данном случае влиятельный парламентарий требует от командующего ВМС США в Европе и Африке продолжать давление на Сербию, делегируя ему роль проводника американской политики. Кроме того, собеседник RT полагает, что заявления о сложности предстоящего Белграду пути в Евросоюз и НАТО обусловлены тем, что Вашингтону не удаётся навязать Сербии свою позицию.

«Они в завуалированной форме дают понять, что у них это получается не так, как им хотелось бы, поэтому они нашли такое выражение, что Сербии предстоит долгий путь в альянс и ЕС. Но это в завуалированной форме означает «долгий путь к сближению с США», если перевести на американский язык», — заключил эксперт.