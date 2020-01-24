Euronews: президент Сербии призвал не читать ему лекций о России

Как признался президент Сербии Александр Вучич в интервью Euronews, он уже сыт по горло тем, что ему постоянно пытаются «читать лекции» по поводу сотрудничества его страны с Россией или Китаем. В то же время западные политики сами регулярно встречаются с Путиным, констатировал Вучич. Он призвал оппонентов «заниматься своим делом» и не вмешиваться в дела других суверенных государств.
Вы сказали, что сербы теряют аппетит к ЕС. На вас, живущего в режиме ожидания несколько лет, это тоже распространяется?
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии:Если вы спросите меня лично, в восторге ли я от отношений с ЕС, от того, что они в последнее время дали моей стране, я отвечу: «Нет, восторга у меня это не вызывает». Но я глубоко благодарен Евросоюзу — нам очень помогли в период сильных наводнений в 2014 году, нам помогают с реформами: ЕС поддержал финансовые, экономические реформы.
Смотрите, сегодня моя страна — лидер, если оценивать темпы роста: в прошлом году рост составил четыре с половиной процента, в этом году — чуть больше четырёх процентов. Четвёртый год подряд мы отмечаем профицит бюджета. Мы, безусловно, самая сильная экономика Западных Балкан. Причём ситуация у нас только улучшается.
Ваши отношения с Россией тоже улучшились. Наступит день, когда вам придётся решать: Москва или Евросоюз? Вы можете сказать, что колеблетесь. Но членство в ЕС требует согласованности во внешней политике!
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ: Вы знаете, в чём проблема? Проблема большинства западных СМИ — в следовании шаблону. «У вас хорошие отношения с Москвой?» — да, и мы будем их развивать! Честно говоря, я сыт по горло тем, что мне все читают лекции по поводу нашего сотрудничества с Китаем, с Россией... При этом я вижу, как очень многие встречаются с Си Цзиньпином и Путиным чаще, чем я! Пусть каждый занимается своим делом. И наши критики, и мы — суверенные государства. Мы делаем всё возможное для нашего народа и нашей страны.
Президент Вучич, спасибо, что присоединились к нам в программе «Глобальный диалог»!
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с экстрадицией россиянина Александра Винника во Францию из Греции призвала ООН, Совет Европы и международные организации обратить внимание на эту ситуацию.
В пресс-службе Федерального агентства по туризму сообщили, что основанием для полного возврата средств при отказе от тура в Китай может быть сообщение Роспотребнадзора об угрозе ситуации в этой стране для жизни и здоровья, но такого заявления пока не было.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях коллаж из кадров, на которых зафиксированы три поражения ирландца Конора Макгрегора.
Сотрудника МЧС, которого в ходе торжественного вручения новой техники глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил подпрыгивать за ключами от пожарной машины, зовут Евгений Васильев. Об этом RT сообщил источник в МЧС России по региону.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.
Открывшему стрельбу в мировом суде в городе Новокузнецке мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершённое в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство).
Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам предлагать туристам вместо Китая туры в более благополучные в эпидемиологическом отношении страны в связи с распространением коронавируса в КНР.
Начальник департамента лётной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Линда Орледи сообщила, что в результате проверки практически на всех бортах самолётов авиакомпании Bek Air обнаружены протечки масла двигателей.