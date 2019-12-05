Balkan Insight: шпионский скандал не омрачил встречу Путина и Вучича в Сочи

Президенты Сербии и России провели плодотворные переговоры в Сочи, пишет Balkan Insight, несмотря на недавний шпионский скандал. Так, лидеры отметили, что их страны могут рассчитывать на поддержку друг друга, а также выразили намерение встречаться ещё чаще.

На встрече со своим коллегой Владимиром Путиным в Сочи президент Сербии Александр Вучич не стал упоминать о недавнем шпионском деле в отношениях двух стран, отмечает Balkan Insight, хотя и подчеркнул, что обсуждались все вопросы.

«Мы будем встречаться ещё чаще и будем продолжать сотрудничество, кто бы что ни говорил. Мы уверены, что это будет на благо и российского, и сербского народов», — заявил Вучич. Он также отметил, что и Сербия рассчитывает на поддержку России в международных организациях, и Россия может рассчитывать на поддержку Сербии.

Путин тем временем заявил, что Россия по-прежнему выступает против независимости Косова, но поддержит компромиссное решение, если оно будет на пользу Сербии. Он заверил, что находится в постоянном тесном контакте с президентом Сербии.

Так, по словам Путина, Россия предложила Сербии обновить воздушный флот не только через поставки российских самолётов, но и открыв региональный авиационный центр в аэропорту Белграда. Кроме того, обсуждали лидеры и поставки энергоресурсов, а также газопровод «Турецкий поток».

При этом Balkan Insight напоминает, что в ноябре появилось видео, на котором якобы российский дипломат встречался с бывшим сербским военным.