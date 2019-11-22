Euronews: Белград и Москва пытаются разобраться в инциденте с «агентом ГРУ»

Белград подтвердил подлинность видеозаписи, на которой бывший «сотрудник ГРУ» передаёт деньги сербскому военному, передаёт Euronews. В Москве это охарактеризовали как «провокацию», состряпанную накануне запланированных через две недели переговоров президентов Сербии и России, и призвали разобраться в ситуации по соответствующим каналам.
Поздно вечером в четверг президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны заявил, что видеозапись, на которой экс-сотрудник российского военного атташата в Белграде передаёт крупную сумму денег, как было сказано, «агенту сербской военной разведки», подлинная. Была также подтверждена личность этого человека — это Георгий Клебан. В СМИ Сербии его называют предположительно «подполковником российского ГРУ».
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Я хотел бы вам сообщить, что органы Республики Сербии, многократно проверив имеющуюся информацию и иные документы, подтверждают, что у подполковника Клебана были контакты с чинами сербской армии.
Известно, что рано утром в среду министр внутренних дел Сербии срочно прилетел в Москву для переговоров с секретарём российского Совета безопасности Николаем Патрушевым. Но связан ли этот визит с белградским инцидентом, не сообщается.
Официальная Москва так сформулировала свою позицию:
МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД РФ: Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне — где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то интересные сюжеты. Потом, правда, проходит время, всё это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро какой-то состряпанной провокацией. Все вопросы, которые вызывают озабоченность у страны, у государства, они решаются по соответствующим каналам.
К этому совету, судя по всему, прислушался и президент Сербии, пригласив для беседы российского посла.
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ: Сербия не ставила и не поставит никогда под угрозу свои отношения с Россией. Я лишь спросил сегодня посла, крупного кадрового дипломата, я спросил его: «Почему? Почему?». Только этот вопрос я задал. Я не вижу в случившемся никакой логики.
Встреча на высшем уровне Александра Вучича и Владимира Путина должна состояться через две недели.
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