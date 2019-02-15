24 канал: Сербия гордится тем, что не вводит антироссийские санкции

Сербия является независимой, поэтому не будет вводить никаких санкций против России. Кроме того, страна построит участок «Турецкого потока» через свою территорию. Как пишет «Телеканал новин 24», президент Сербии Александар Вучич заявляет, что страна может уверенно сказать Западу о своих намерениях.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия своей позиции не стесняется, а гордится.

«Сербия является независимой страной, суверенной и свободной страной. Сербия сегодня на европейском пути, но Сербия сегодня может сказать всем европейским партнёрам и Вашингтону, что не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации, что дружит с Владимиром Путиным и что будет строить газопровод через свою территорию»,— заявил Вучич.

Также сербский лидер напомнил, что Белград строит крепкие отношения с Пекином. Кроме того, президент призвал сохранять мир и стабильность в регионе и подчеркнул, что сербам война не нужна.