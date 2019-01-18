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Euronews: сербская оппозиция расценивает визит Путина как «давление на Брюссель»
Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Белград приехала делегация из нескольких министров, и по итогам переговоров были подписаны около двух десятков соглашений о сотрудничестве в самых разных сферах. В то же время сербская оппозиция восприняла всё это как «давление на Брюссель» на фоне стремления Сербии присоединиться к ЕС, передаёт Euronews.

Обмен почестями и подарками как свидетельство «тесных и стратегически значимых» отношений: так в Москве и Белграде описывают визит президента России в Сербию. Александр Вучич получил из рук Владимира Путина медаль ордена Александра Невского. В свою очередь, сербский лидер подарил российскому коллеге щенка овчарки по кличке Паша.

С Путиным в Сербию приехали четыре министра. Члены делегаций говорят о двух десятках документов о сотрудничестве в самых разных сферах, от образования до военной техники.
 
Сербская оппозиция воспринимает происходящее как «давление на Брюссель» в рамках курса на вступление в Евросоюз.
 
ЕЛЕНА МИЛИЧ, директор Центра евроатлантических исследований: Сербия должна понять, что Россия всегда выбирает страну, которая не входит в ЕС, чтобы попытаться усилить трения и разногласия в регионе. Да, нам нужен российский газ — но было бы лучше, если бы эта сделка, квоты и условия соответствовали бы правилам и нормам Евросоюза.
 
Александр Вучич прямо заявил, что две главных для него темы — дешёвый российский газ и ситуация вокруг Косова. Россия разделяет позицию Сербии, обе страны резко осудили создание Вооружённых сил частично признанного государства.
 
Об этом, среди прочего, говорили участники массового пророссийского шествия в Белграде. Эта манифестация на некоторое время затмила многотысячные антиправительственные протесты, которые не прекращаются в Сербии несколько недель.
 
Сербское руководство остаётся в непростой ситуации, заявляя и о стремлении вступить в Евросоюз, и о намерении сохранить самые тесные отношения с Москвой.
 
ЕЛЕНА КАВАЛЛОНЕ, корреспондент Euronews: На фоне политических волнений в стране обсуждают возможность досрочных выборов. Но главной причиной беспокойства остаётся косовская проблема. Только её решение поможет покончить с неопределённостью в отношениях и с Россией, и с западными партнёрами.
 
Елена Каваллоне, Euronews, Белград.
 
Дата выхода в эфир 17 января 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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