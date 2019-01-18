Times: Белград дружит с Москвой, но не забывает о своём «главном спонсоре»

За радушным приёмом Владимира Путина в Сербии скрывается «более незаметная борьба» за влияние на Балканах, пишет The Times. Президент Александр Вучич вынужден балансировать, чтобы сохранить дружеские связи с Россией и одновременно добиться сближения с Евросоюзом, который является главным источником финансирования его страны.

«Для президента Путина Сербия — остров преданности посреди в целом враждебно настроенной Европы», — пишет The Times.

По словам издания, в Белграде российского лидера очень радушно приняли президент Александр Вучич и его сторонники. Порою может сложиться впечатление, что между главами двух государств «существует броманс»*.

«Когда я приезжал к нему (Путину. — ИноТВ) домой, чтобы подарить икону, он принял меня в 22:45. Мы были вдвоём, и он играл на пианино», — рассказывал сербский президент о своей поездке в Москву в недавнем телеинтервью.

Многие сербы с теплотой вспоминают, что в 1999 году Россия выступала против натовских бомбёжек Югославии и блокировала вступление Косово в ООН. В свою очередь, «московские ястребы» благодарны Белграду за то, что он отказался присоединяться к международным антироссийским санкциям, принятым после «аннексии» Крыма.

«Но торжественный приём Путина скрывает более незаметную борьбу за верность в Сербии и на Западных Балканах вообще. Белград объявляет о своём желании вступить в ЕС, но при этом сохраняет тёплые отношения с Кремлём. В то же время Россия и западные государства обвиняют друг друга в попытках расширить влияние в регионе», — рассуждает The Times.

По мнению аналитиков, Кремль использует «недорогие методы», чтобы культивировать у Белграда образ старшего брата. Подарки Москвы — от «старых МиГов» до гуманитарного центра — пользовались успехом у публики, так же как и стабильные поставки газа.

В 2017 году опрос общественного мнения показал, что четверть сербов считают Россию крупнейшим спонсором страны. Аналогичное количество респондентов отдало своё предпочтение ЕС. На самом же деле Белград получает порядка 75% дотаций от европейского блока, в то время как Москва занимает только девятое место в его списке источников финансирования, утверждает издание.

Вучич прекрасно об этом знает, поэтому ему приходится «балансировать». Сербский президент пытается вступить в ЕС и в то же время «умаслить» Россию, обещая ей держаться подальше от НАТО, полагает The Times.

Последний момент очень важен для Путина, который убеждён, что альянс не должен «подкрадываться» к границам России. В 2017 году вступление в военный блок Черногории, соседки Сербии, стало «ударом» для Москвы. Её примеру может последовать Македония, власти которой готовы пойти на переименование страны ради места в НАТО и ЕС, подчёркивает издание.

* Броманс — романтические отношения между двумя мужчинами без сексуального подтекста (прим. ИноТВ).