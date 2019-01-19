National Interest: Москва и Пекин осваиваются в Белграде, пользуясь безразличием США

Сербия — самая стратегически важная страна на Балканах, но Вашингтон незаслуженно игнорирует её на протяжении более 20 лет, пишет обозреватель The National Interest Гордон Бардос. По его словам, таким положением пользуются Россия и Китай, которые, напротив, активно развивают свои отношения с Белградом.

«Визит Владимира Путина в Белград поднимает интересный вопрос, неужели Китай и Россия успешно проникают в Сербию, пользуясь безразличием Вашингтона?» — пишет обозреватель The National Interest Гордон Бардос.

По его словам, цифры говорят сами за себя. Последним американским лидером, совершившим визит в Белград, был Джимми Картер в 1980 году. Путин, напротив, с момента его прихода к власти уже четвёртый раз посещает Сербию. Более того, он уже встречался с действующим сербским президентом Александром Вучичем по меньшей мере 14 раз.

И русские не единственные, кто «добивается расположения» Белграда последние несколько лет. Председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин приезжал в Сербию с официальным визитом в 2014-ом и планирует новый визит в этом году. В общей сложности лидер Поднебесной провёл с Вучичем пять двусторонних переговоров, отмечает автор статьи.

На его взгляд, существует несколько факторов, которые объясняют различие подхода мировых держав к Сербии. Во-первых, большая часть американской политики на Балканах — это наследие 1990-х. В то время власти США, включая президента Билла Клинтона и вице-президента Эла Гора, решили, что поддержка мусульман в регионе улучшит позиции Вашингтона в исламском мире.

Но теракты 11 сентября 2001 года, которые были организованы и профинансированы в том числе и боснийскими исламистами, выявили недостатки подобного «наивного подхода». Более того, опросы общественного мнения в арабском/мусульманском мире на протяжении многих лет показывают высокий уровень недоверия к Америке, несмотря её военные вмешательства на Балканах.

Вторая причина, почему представители Пекина и Москвы «зачастили» в Белград, — они разбираются в географии. Основные наземные и прибрежные транспортные коридоры между Западной Европой и Восточным Средиземноморьем, а также между Балтийским и Эгейским морем, проходят через Сербию. Китайцы, разумеется, понимают это, и поэтому их инвестиции в страну приближаются к $10 млрд.

США же за последние более чем два десятка лет сосредотачиваются на других странах — Боснии и Косово, которые в географическом плане имеют второстепенную важность, или Македонии с Черногорией, в основном, чтобы добиться их включения в НАТО, обращает внимание эксперт.

В-третьих, складывается ощущение, что американский внешнеполитический истеблишмент не хочет понять, насколько сильно изменилась международная ситуация за последние 20 лет. Соединённые Штаты больше не являются, как выражалась Мадлен Олбрайт, «незаменимой нацией», и неизвестно были ли они таковой когда-либо. В современном многополярном мире маленькие страны имеют политический, экономический и стратегический выбор.

«Иными словами, природа и международная политика не терпят вакуума. И если Вашингтон не хочет сотрудничать с той или иной страной, другие государства готовы занять место партнёров или инвесторов», — поясняет Бардос.

С этой точки зрения, трудно понять, как пренебрежительное отношение США к Белграду помогает продвигать их внешнеполитические интересы. Президент Обама был готов договариваться с такими давними противниками его страны, как Куба и Вьетнам, а Трамп согласился на переговоры с Ким Чен Ыном. Но спустя четверть века после балканских войн Вашингтон всё ещё предпочитает держаться от сербских властей «на почтительном расстоянии».

В таком подходе нет никакой стратегической логики, но он показывает, что политика США на Балканах остаётся «заложницей особых интересов и этнических лобби». Они видят свою выгоду в том, чтобы «вбить как можно больший клин» в отношения между Америкой и Сербией.

Подобная близорукость угрожает подорвать сближение Вашингтона с Белградом. Главным примером этому служит то, что СМИ часто изображают Сербию «российским форпостом на Балканах», хотя реальность рисует совершенно иную картину, уверяет автор статьи.

Для этого можно рассмотреть отношения Сербии с НАТО. Страна является участником программы «Партнёрство ради мира» и заключила с блоком Соглашение о статусе сил. Как отмечает военный аналитик Джон Каппелло: «Отношения Белграда с Североатлантическим альянсом никогда не были крепче».

По словам Бардоса, то же самое относится к связям Сербии с ЕС. Действующий премьер-министр страны Ана Брнабич, десять лет сотрудничавшая с Агентством США по международному развитию (USAID), публично заявляла, что если Белграду придётся выбирать между Москвой и Брюсселем, то он выберет Брюссель.

Однако в контексте стремительно меняющейся Европы неизвестно, как долго будет открыта к сотрудничеству Сербия, особенно когда вопрос о её вступлении в ЕС завис в воздухе. Страна может присоединиться к блоку через 10 или 15 лет, но Вашингтон предпочитает игнорировать этот вопрос.

«Трудно понять, что выиграют Соединённые Штаты, уступив стратегическое и политическое поле, которое представляет Сербия, Пекину и Москве. Если понимание стабильности на Балканах ограничивается не только выполнением требований местной вашингтонской клиентуры, то понадобится более широкий подход к ведению дел в регионе», — рассуждает автор статьи.

«В то время как Путин вновь посещает Белград, властям США необходимо тщательно подумать об улучшении отношений с самой стратегически важной страной на Балканах», — заключает Гордон Бардос.