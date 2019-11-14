DW: Берлин дал понять Москве — только Евросоюз может предложить Западным Балканам свободу и достаток

03:00
Путин заявил о готовности России снизить Украине цену на газ на 25%
Россия готова к сотрудничеству с Украиной по поставкам газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.
03:00
Агент Намли допустил, что игрок может зимой покинуть «Краснодар»
Ревьен Канхай, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны казанского «Рубина».
03:00
Год Германии в России пройдёт в 2020 году
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Год Германии в России пройдёт в 2020-м, мероприятия состоятся по всей стране.
03:00
Дядя Надаля считает, что жалобы Медведева помешали россиянину выиграть матч у испанца
Тони Надаль, тренер и дядя первой ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал победу племянника над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
03:00
Путин рассказал о поставках С-400 в Индию
Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
03:00
Ковальчук — о потере места в составе: мы на последнем месте, и тренер должен что-то делать
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал решение тренера команды вывести его из состава.
03:00
Два человека погибли в результате стрельбы в школе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в школе американского города Санта-Кларита (штат Калифорния), передаёт Associated Press со ссылкой на полицию.
03:00
Квят заявил, что не ставит конкретных целей на следующий сезон
Российский пилот команды «Формулы-1» Даниил Квят поделился ожиданиями от cезона-2020.
03:00
Путин заявил о полном контакте с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт.
03:00
В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил благодарность американским властям за отсутствие реакции на решение Мексики предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.
03:00
Эксперт прокомментировал новую модель складного смартфона компании Motorola
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации», журналист Леонтий Букштейн в беседе с Newinform прокомментировал выпуск новой модели складного смартфона компании Motorola.
03:00
Сёмин заявил, что «Локомотиву» зимой нужно подписать нескольких футболистов
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о задачах клуба на зимнее трансферное окно.
03:00
В Совфеде прокомментировали заявление Туска о России
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы Евросовета Дональда Туска о том, что Россия не является стратегическим партнёром ЕС.
03:00
В Ставропольском крае сняли особый противопожарный режим
В Ставропольском крае приняли решение снять особый противопожарный режим с пятницы, 15 ноября, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.
03:00
В Оренбурге наградили подростков за спасение близких при пожаре
В Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре. Церемония состоялась в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», сообщает RIA56.
03:00
Бывший гендиректор «Ростова» считает, что клуб обанкротится
Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал финансовые проблемы клуба.
03:00
Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал возможное присутствие американского лидера Дональда Трампа на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Более 2,6 тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года
Более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года, сообщает телеканал «360».
03:00
В Татарстане рассказали о реализации нацпроектов в 2019 году
На начало ноября в Татарстане освоили 18,3 млрд рублей, или 71,3% выделенных на реализацию национальных проектов средств, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минэкономики.
03:00
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
03:00
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
03:00
Сафин заявил, что Рублёв не сыграет за сборную России на АТР Сup
Капитан сборной России на АТР Cup Марат Сафин рассказал о подготовке команды к турниру.
03:00
«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
03:00
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
В рамках встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» победил московский ЦСКА.
03:00
«Зенит» уступил «Анадолу Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес»
03:00
Путин прокомментировал ситуацию в Боливии
Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
03:00
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после признания Министерством юстиции деятельности чешской организации «Человек в беде» нежелательной на территории России.
03:00
Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020
Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.
03:00
В Курганской области рассказали о туристическом потенциале святилища Савин
Святилище Савин, расположенное в Белозерском районе, может стать главным туристическим объектом Курганской области, заявил врио директора департамента экономики Иван Смирных. Об этом сообщает URA.RU.
03:00
Начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей
На полигоне московского пожарно-спасательного центра начались учения добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает НСН.
03:00
В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков
В Московской области рассказали о работе по обеспечению прав обманутых дольщиков, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищной политики региона Инну Федотову.
03:00
В электричках Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября
В электричках Санкт-Петербурга разрешат бесплатно провозить лыжи и сноуборды с 15 ноября по 31 марта, сообщает Inforeactor.
03:00
Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.
03:00
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
03:00
В Челябинской области завели дело по факту нарушений в частном доме престарелых
В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушений в частном доме престарелых, сообщает СУ СК России по региону на своём сайте.
03:00
В Севастополе проверят системы безопасности в школах и колледжах
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить системы безопасности в школах и колледжах, сообщает РИА Новости Крым.
03:00
В Минобрнауки назвали число иностранных студентов в российских вузах
Глава Минобрнауки Михаил Котюков назвал количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, сообщает «Парламентская газета».
03:00
В Севастополе утвердили отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев
Правительство Севастополя утвердило отчёт об исполнении бюджета за январь — сентябрь 2019 года.
03:00
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Оренбургской области
Спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
03:00
ООН направила в Боливию представителя для мирного урегулирования
Генсек ООН Антониу Гутерреш принял решение направить в Боливию своего представителя для содействия мирному урегулированию кризиса в стране.
03:00
«Химки» обыграли миланскую «Олимпию» в Евролиге
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» на своей площадке обыграли миланскую «Олимпию».
03:00
Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
03:00
СМИ: «Кингз» проведут новые переговоры с Ковальчуком
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» проведёт новый раунд переговоров с российским форвардом команды Ильёй Ковальчуком, который в настоящее время отстранён от матчей.
03:00
МИД оценил сообщения о связи России с гибелью основателя «Белых касок»
Российский МИД прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи России с гибелью одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.
03:00
Психиатр рассказала о факторах, влияющих на агрессивность молодёжи
Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова, комментируя в беседе с НСН стрельбу в колледже в Благовещенске, рассказала о факторах, увеличивающих агрессивность современной молодёжи.
03:00
Эксперт рассказала о необходимости развития экотуризма в России
Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах в беседе с НСН рассказала о преимуществах экотуризма и необходимости развития отрасли в России.
03:00
Эксперт оценил новую модель складного смартфона компании Motorola
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Nation News прокомментировал выпуск новой модели складного смартфона компании Motorola.
03:00
В Удмуртии прошли антитеррористические учения
На территории муниципального образования «Шабердинское» прошли антитеррористические учения, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ России.
03:00
Роналду резко ответил журналистам на вопрос о своей форме
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что находится в полном порядке.
03:00
Трампу доложили о стрельбе в школе в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп был оповещён о стрельбе в школе в американском городе Санта-Кларита (штат Калифорния). Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.