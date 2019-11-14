DW: Берлин дал понять Москве — только Евросоюз может предложить Западным Балканам свободу и достаток

Западные Балканы — это неотъемлемая часть Европы, заявил в интервью Deutsche Welle министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, ЕС предлагает странам этого региона — в том числе Сербии — перспективу свободной, безопасной и более-менее зажиточной жизни. «Кроме нас предложить похожую модель никто не может», — констатировал глава немецкой дипломатии.

Для Германии страны Западных Балкан — это неотъемлемая часть Европы, заявил в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В будущем западно-балканские государства просто должны войти в состав Европейского союза, поскольку это «в стратегических интересах» ЕС, констатировал министр иностранных дел Германии.

Что же касается «активной деятельности» России в этом регионе, то Европейский союз всё равно остаётся «главным спонсором» стран Западных Балкан, напомнил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

«Европейский союз предлагает перспективу свободной, безопасной и более-менее зажиточной жизни. Кроме нас предложить похожую модель никто не может», — заверил министр иностранных дел Германии.

И тем не менее Евросоюз «желает конструктивно сотрудничать» с Российской Федерацией, например, в урегулировании территориального конфликта между Сербией и Албанией, отметил Хайко Маас.

«Даже несмотря на расхождения во мнениях», — добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

По словам министра иностранных дел Германии, в Европейском союзе прекрасно понимают, насколько важно для сербов и русских «поддерживать хорошие отношения и сохранить культурную связь».

«Это, однако, не мешает членству в Евросоюзе», — подчеркнул глава немецкой дипломатии Хайко Маас.