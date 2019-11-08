TVP Info: Россия на горизонте — Запад больше не единственный ориентир для Балкан

Польские власти хорошо осознают тот факт, что лишение балканских стран шансов на присоединение к ЕС и НАТО ослабляет прозападные тенденции в этих странах и тем самым всё шире открывает России двери к укреплению и так уже сильной позиции на Балканах, пишет журналист Петар Петрович. В своей статье на портале TVP Info он подчёркивает, что «парижское решение» уже подорвало на международной арене авторитет ЕС, который в одностороннем порядке изменил правила игры.

«Балканы продолжают быть территорией интенсивного соперничества между Кремлём и Западом. Москва пытается любой ценой предотвратить расширение НАТО и ЕС в этом регионе. И именно по этой причине она разжигает там локальные конфликты, проводит высококлассный шпионаж и пытается укрепить политическое, военное и экономическое сотрудничество. Между тем Польша поддерживает прозападные тенденции на Балканах, вытесняя из них российское влияние», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

Прекращение Францией переговоров с Северной Македонией и Албанией о присоединении к ЕС стало тяжёлым ударом как для этих стран, так и для всего балканского региона. Чтобы выполнить свои обязательства, первая из них заключила соглашение с Грецией и изменила название страны, а вторая — реформировала судебную систему, рассказывает автор.

То, как с ними обошёлся Париж, приводит к тому, что весь ЕС теряет доверие других стран. Результатом может стать не только ослабление прозападных настроений во всём регионе, но и укрепление влияния России, а также таких стран, как Китай и Турция. Эти страны соблазняют балканские столицы предложениями о более тесном сотрудничестве и перспективой внушительных инвестиций, объясняет он.

Однако укрепление экономических отношений требует особой политической позиции, что в свою очередь означает, что страны этого региона всё чаще, вместо того чтобы позиционировать себя прозападными, играют на нескольких направлениях. «Запад перестал быть для них единственным ориентиром развития», — подчёркивает он.

Париж объяснил своё решение тем, что, прежде чем другие страны получат членство в ЕС, он сам должен пройти реформу. «Только вот ни одна из стран не имела возможности присоединиться к ЕС до 2027 года, поэтому у ЕС и так было бы много времени для совершения необходимых изменений», — сетует Петрович.

Но Франция пытается использовать вопрос расширения ЕС для того, чтобы заставить другие государства-члены начать обсуждать реформу. Как утверждает Марта Шпала из польского Центра восточных исследований, Париж пытается выиграть время, требуя одновременно нового доклада Европейской комиссии о состоянии реформ в этих странах, хотя ранее она уже рекомендовала начать с ними переговоры, объясняет он.

«Французское правительство также ссылается на общественное сопротивление включению новых стран-членов ввиду организованной преступности на Балканах». Партия президента Эммануэля Макрона сама разжигала эти настроения во время избирательной кампании. Однако отказ от начала переговорного процесса скорее усугубит связанные с этим проблемы, поскольку у балканских государств не будет стимула для проведения реформ», — отмечает Марта Шпала.

Решение Франции было также подвергнуто критике со стороны Польши, которая позиционирует себя в качестве решительного сторонника расширения ЕС и НАТО в этом регионе Европы, укрепления экономического сотрудничества с ним, а также уменьшения всё ещё сильного российского влияния в этом регионе. Аналогичную позицию занимают представители стран Вышеградской группы, подчёркивает журналист.

В своём выступлении спикер польского сейма Эльжбета Витек заявила, что продолжение процесса европейской интеграции находится в интересах Польши и всего региона.

«Мы считаем, что это действие нацелено на обеспечение мира, процветания и стабильности в Европе. Мы считаем, что ЕС должен выполнить своё недвусмысленное обязательство и поддержать европейскую интеграцию этого региона», — пояснила она.

Политик также отметила, что решение Парижа подрывает авторитет ЕС на международной арене. По её словам, присоединение к ЕС не может быть игрой с такими правилами, которые постоянно изменяются одной из сторон.

«Укрепление европейской интеграции стран Юго-Восточной Европы останется одним из приоритетов внешней политики Польши. Мы также приложим все усилия для того, чтобы этот вопрос продолжал быть приоритетом для ЕС», — добавила Эльжбета Витек.

Польские власти хорошо осознают тот факт, что лишение балканских стран шансов на присоединение к ЕС и НАТО ослабляет прозападные тенденции в этих странах, а также позволяет в ещё большей степени оказывать на них влияние России, Китаю и Турции, которые особенно активно действуют в этом регионе.

«Особенно опасной угрозой выступает всё более напористая политика Кремля, который обещает Балканам большие инвестиции и использует свою сильную позицию экспортёра энергии и оружия», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.