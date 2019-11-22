Вучич призвал ЕС прекратить играть с Балканами как с марионетками

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи в Белграде с северомакедонским коллегой Стево Пендаровски отметил, что Евросоюз манипулирует желанием балканских стран вступить в альянс, и призвал прекратить эту практику.

Вучич предупредил лидера Македонии, что даже если Евросоюз примет положительное решение о присоединении страны к альянсу, «этой радости хватит на 15 дней», а затем возникнут вопросы о дальнейших действиях.

«Результата мы пока не видели. Они (ЕС. — RT) имеют право заниматься собой, своими вопросами, методологией… Но если я сейчас скажу нашему народу здесь, в Сербии: люди, завтра, послезавтра мы точно знаем, что будет, то это на самом деле не зависит от нас», — цитирует его РИА Новости.

Сербский лидер напомнил, что когда представители балканских стран посещают какой-либо форум ЕС, они вынуждены постоянно подчёркивать важность для них европейской интеграции и жаловаться на соседние государства.

«Это я выучил от нашей канцелярии по европейской интеграции, как стишок, и все остальные тоже выучили... И тогда нам эти «папы и мамы» из Европы говорили — видел, какие проблемы создают эти в Скопье или те в Белграде?» — рассказал Вучич.

По его словам, таким образом Евросоюз играл с ними «как с куклами на верёвочках», и пришло время это прекратить.

«От меня больше никогда не услышат ничего плохого о ком-то из региона. Им самим буду говорить в лицо, что думаю... чтобы больше не игрались с нами как с марионетками, как было до сих пор», — подчеркнул президент Сербии.

Ранее Вучич исключил возможность вступления Сербии в НАТО или ОДКБ.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Северная Македония может вступить в альянс в начале 2020 года.

Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН объяснил решение Македонии изменить название стремлением обеспечить полноценную интеграцию страны в НАТО и ЕС.