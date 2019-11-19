Столтенберг назвал сроки вступления Северной Македонии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сроки вступления Северной Македонии в альянс.

По его словам, страна может стать полноправным членом НАТО уже в начале 2020 года.

«Весной мы уже подписали протокол о вступлении, затем парламенты стран-союзников ратифицировали его. Я не ожидаю, что все союзники завершат эти процедуры к началу декабря, но я ожидаю, что это будет завершено в начале следующего года. Тогда Македония станет полноправным членом», — цитирует его РИА Новости.

В октябре американский сенат принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО.

В мае лидер Северной Македонии Стево Пендаровски назвал вступление в НАТО и ЕС приоритетами страны.

Доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН объяснил решение Македонии изменить название стремлением обеспечить полноценное участие страны в НАТО и интеграцию в Евросоюз.