Евро-атлантический путь: США намерены создать в Сербии фонд для развития СМИ

США планируют создать в Сербии инвестиционный фонд для финансирования местных СМИ. Об этом упоминается в запросе на информацию, который опубликовало американское Агентство по международному развитию (USAID). RT ознакомился с документом. Как отмечают сотрудники правительственной структуры, поддерживать медиа в Сербии необходимо для того, чтобы усилить евро-атлантическую интеграцию страны. Однако, по мнению политологов, «помощь» Вашингтона — это попытка вмешаться во внутренние процессы государства и развернуть его политический курс на Запад. При этом Белград проводит сбалансированную политику, развивая сотрудничество как с евро-атлантическим сообществом, так и с Россией, подчёркивают аналитики.

Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает возможность создания в Сербии инвестиционного фонда для поддержки СМИ. Об этом говорится в запросе на информацию, который опубликовала организация. Документ имеется в распоряжении RT.

«Одно из направлений предполагаемой программы — создание самостоятельного и устойчивого инвестиционного фонда СМИ с целью предоставления не ограниченного сроком действия программы финансирования/инвестиционного капитала для развития бизнеса профессиональным СМИ и другим участникам медиарынка», — поясняется в запросе USAID.

Как указывают в американском агентстве, СМИ необходимо укреплять, чтобы обеспечить стабильность и усилить евро-атлантическую интеграцию Сербии.

«Целью USAID в Сербии является содействие стабильности и евро-атлантической интеграции страны. Агентство считает, что для развития стабильной и демократической Сербии необходимо обеспечить достоверность и объективность информации. В связи с этим USAID осуществляет несколько программ, направленных на укрепление медиасектора в Сербии», — отмечается в документе.

Малым и средним медиа в Сербии не хватает финансирования, считают в USAID и предлагают решить эту проблему. Как следует из запроса, агентство намеревается предоставить новому фонду начальный капитал и гарантии при первых убытках, однако поддерживать его должны будут и другие инвесторы.

Воспользоваться средствами фонда смогут СМИ, которые предоставляют «объективную информацию», имеют значительную аудиторию или потенциал роста, а также нуждаются в инвестициях.

«Ключевым компонентом поддержки инвестиционного фонда СМИ со стороны USAID станут этические критерии инвестирования, которые будут разработаны в сотрудничестве с другими заинтересованными инвесторами для поддержки развития профессиональных медийных/информационных компаний, расширения общественного доступа к достоверной и объективной информации и/или развития у граждан навыков критического мышления», — сообщают сотрудники агентства.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Соединённые Штаты пытаются создать механизм, который позволит официально финансировать лояльные средства массовой информации в Сербии.

«Только те издания, которые поддержат американские инициативы, будут квалифицироваться как объективные и получать средства. Речь идёт о вмешательстве во внутренние процессы иностранного государства и попытках влиять на них с помощью денег», — прокомментировал он инициативу USAID в разговоре с RT.

Между тем исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заметил, что Сербия ещё не до конца определилась со своим евро-атлантическим выбором — она не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО. В связи с этим Вашингтон пытается усилить западный курс Белграда и развернуть его против Москвы.

«Если цель инициативы США — увеличить симпатию Сербии к НАТО, то она не будет достигнута, так как у страны имеется тяжёлый исторический опыт в отношении альянса. Но, скорее всего, речь здесь идёт о сближении с ЕС, ведь вовлечённость в европейские дела подразумевает меньшую солидарность с Россией», — сказал эксперт.

Логотип USAID

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Программы по вмешательству

Идея о создании фонда разрабатывается в тесном взаимодействии с уже действующей программой USAID по укреплению сербских СМИ, рассчитанной на четыре года: с 2017 по 2021-й. В её рамках предполагается подвести сербские медиа под стандарты Евросоюза. Всего на программу выделено почти $ 6,5 млн.

В прошлом году Вашингтон собирался запустить ещё один проект, который помог бы сербам разбираться в местном медиаландшафте. Отмечалось, что местные СМИ «вынуждены» распространять дешёвый и популярный контент, чтобы поддерживать своё существование, и это влияло на политические взгляды аудитории. Поэтому США решили обеспечить Сербию «достоверной информацией».Через Агентство по международному развитию Штаты также реализуют ряд программ по борьбе с коррупцией, продвижению судебной реформы и поддержке гражданского общества в Сербии.

Кроме того, на территории балканского государства действует Национальный фонд в поддержку демократии (NED)*. Согласно отчёту за 2018 год, структура выделила различным неправительственным организациям, работающим в Сербии, более $650 тыс.

Деньги были потрачены на работу со СМИ, поддержку независимых журналистов и молодых активистов, а также на пропаганду евро-атлантической интеграции.

Один из получателей гранта — Центр евро-атлантических исследований — должен был отыскать «каналы влияния» России и Китая, а затем проинформировать об этом сербских и зарубежных политиков.

Как заметил политолог Владимир Оленченко, Штаты считают необходимым влиять на государства, которые имеют историческую связь с Россией.

«У американцев есть навязчивая идея — влиять на страны, которые исторически были близки к РФ, — это Украина, Белоруссия, Молдавия, государства Закавказья, Сербия. США вкладывают большие суммы, чтобы приобрести их лояльность, поддерживать дружеские отношения. Но это неестественный процесс. Как только деньги кончатся или изменятся приоритеты, ситуация повернётся», — сказал Оленченко.

Сбалансированный подход

Тем временем Белград проводит сбалансированную внешнюю политику и развивает отношения как с Западом, так и с Россией. По словам главы сербского МИД Ивицы Дачича, республика стремится вступить в Евросоюз, но при этом желает сохранить партнёрские отношения с Москвой.

«Наш стратегический курс — стать членом Европейского союза. Это совершенно естественно и логично, так как на страны ЕС приходится почти две трети нашего общего товарооборота, самые большие инвестиции поступают из ЕС, географически и культурно мы принадлежим к этому региону... Однако мы считаем, что этот наш стратегический курс не должен наносить ущерб сотрудничеству с другими, прежде всего с Россией, которая является нашим традиционным другом и партнёром», — рассказал он в интервью ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи

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Сербский глава Александр Вучич также не раз заявлял о важности двусторонних контактов с Россией. 4 декабря во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи он выразил благодарность за поддержку Сербии.

«Ещё раз хотел бы показать вам большую признательность за постоянную поддержку Сербии в сохранении нашей территориальной целостности, независимости, суверенитета, вашу поддержку на международном уровне», — сказал Вучич.

Путин, в свою очередь, в ходе переговоров отметил, что страны активно сотрудничают как в политической сфере, так и в области безопасности и экономики.

Напомним, что РФ и Сербия имеют общие энергетические проекты. По территории балканской республики пройдёт газопровод «Турецкий поток».

Страны также наращивают товарооборот. С января по сентябрь 2019 года этот показатель вырос более чем на 9% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Развивается и сотрудничество в сфере обороны. Ранее Россия передала Сербии в рамках военно-технической помощи истребители МиГ-29, вертолёты Ми-17, БРДМ-2. Государства регулярно проводят совместные учения.

Как отметили опрошенные RT эксперты, Белград поддерживает дружественные отношения с Москвой. Однако это сближение государств не устраивает Вашингтон.

«В США уверенны, что Россию удастся ослабить путём отторжения от неё партнёров. Поэтому Сербия — это ещё не конечная цель, а лишь инструмент», — заключил Владимир Оленченко.

* Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.