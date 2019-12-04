«Высокая интенсивность контактов»: какие темы могут обсудить президенты России и Сербии на встрече в Сочи

В Сочи 4 декабря пройдут переговоры президентов России и Сербии. По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Александр Вучич обсудят «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», а также международную повестку. Кроме того, как ранее отмечал посол балканского государства в РФ, лидеры затронут и экономическую тематику, в частности, кооперацию в сфере энергетики. Политологи не исключают, что на высшем уровне будет поднята и косовская проблематика. По мнению экспертов, грядущая встреча будет играть «очень большую роль» в развитии связей между Москвой и Белградом.

В среду, 4 декабря, в Сочи пройдут переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Как сообщает пресс-служба Кремля, визит сербского лидера в РФ будет носить рабочий характер, а обсуждаться будут «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», а также региональная и международная проблематика. Отметим, что это уже третья встреча Путина и Вучича за текущий год.

«Этот визит будет играть очень большую роль, — отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова. — Во время последних встреч Александра Вучича с Владимиром Путиным и с Дмитрием Медведевым был подписан целый ряд документов. Но сейчас, скорее всего, речь может зайти уже о том, чтобы в эти документы вложить конкретное содержание».

Как подчеркнул накануне своей поездки в Россию президент Сербии, вполне возможно, что он и Владимир Путин предложат «свои темы на этой встрече».

«Мы готовы обсуждать любой вопрос. Хотим строить хорошие, наилучшие возможные отношения с Россией при обоюдном уважении и доверии», — заявил Вучич.

«Провокация и попытка подставить»

В преддверии своего визита в Сочи Александр Вучич отметил, что информационный вброс о том, что российская разведка якобы работала с сербскими военнослужащими, мог быть сделан умышленно с учётом его предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сербское издание Blic, принадлежащее германско-швейцарской компании Ringier Axel Springer Media AG распространило видеоролик, снятый год назад, в котором работавший тогда в посольстве РФ в столице Сербии подполковник Георгий Клебан передавал деньги сербскому военному.

В российском диппредставительстве назвали публикацию «провокацией». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что подобного рода «сенсации» всегда появляются перед важными встречами.

Эксперты, в свою очередь, допускают, что за этой акцией могут стоять как западные «внешние силы», так и некоторые представители сербской оппозиции.

«Не всем нравится нынешняя высокая интенсивность контактов сербского и российского лидеров, — сказал в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Это на самом деле провокация и попытка подставить Вучича, но на всё это, на мой взгляд, он отреагировал очень разумно».

Накануне визита сербского президента, посол республики в РФ Мирослав Лазански в интервью Интерфаксу заявил, что считает эту тему закрытой.

Александр Вучич

Reuters

© Marko Djurica

Елена Гуськова обратила внимание на тот факт, что информационный вброс, затрагивающий российское Минобороны, прошёл на фоне активизации военного сотрудничества Москвы и Белграда, которое, по её словам, «в последние годы набирает обороты».

Оборонное сотрудничество



По словам Мирослава Лазански, на встрече президентов России и Сербии будут обсуждаться также вопросы энергетики, экономического и военно-технического сотрудничества.

В Сербии началась активная фаза совместного российско-сербского учения ПВО «Славянский щит–2019»

© Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, посол добавил, что в конце 2019—начале 2020 года Сербия рассчитывает получить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Также, по словам Лазански, Белград заинтересован и в других видах российского оружия. В частности, дипломат подчеркнул, что «Сербии хотелось бы приобрести систему ПВО С-400».

В октябре покупку Сербией одного «Панциря» подтвердил Александр Вучич. Также он отметил, что Белграду хотелось бы поставить на вооружение комплекс С-400, но купить его по причине дороговизны Сербия не может. Оба средства ПВО тогда приняли участие в совместных российско-сербских учениях на территории балканской страны.

Ранее Россия передавала Сербии в рамках военно-технической помощи истребители МиГ-29, вертолёты Ми-17, БРДМ-2. Ожидаются поставки партии танков Т-72.

Также, по словам Мирослава Лазански, Сербия хотела бы продолжить обучение «кадетов и офицеров» в российских военных вузах.

Как отмечает Елена Гуськова, помимо расширения военно-технического сотрудничества, на встрече президентов может быть поднят вопрос о статусе Российско-сербского гуманитарного центра МЧС в городе Ниш.

«Вопрос о дипломатическом статусе команды МЧС остаётся открытым. Уже несколько лет сербская сторона этот статус не предоставляет, думаю, потому что опасается реакции Запада, который очень волнует то, как бы база МЧС не переросла в военную базу России на Балканах. Но мы ожидаем, что, возможно, на этот раз документ о предоставлении дипстатуса всё-таки будет подписан», — говорит эксперт.

Экономический аспект



Политологи также напоминают, что Сербия остаётся близким партнёром России и в области энергетики. По территории республики должна пройти европейская часть газопровода «Турецкий поток» от границы с Болгарией до Венгрии. Ранее Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что сербская часть газопровода будет завершена до конца текущего года.

Белград — надёжный покупатель российского газа, отмечют аналитики. В ноябре сербские власти сообщили, что достигли договорённостей с Москвой о расширении мощностей расположенного в республике подземного хранилища газа «Банатский двор» с 750 млн до 2 млрд кубометров.

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В преддверии встречи с Владимиром Путиным сербский президент подчеркнул, что двустороннее экономическое сотрудничество станет одной из основных тем грядущих переговоров.

По сообщениям сербских официальных лиц, товарооборот между нашей страной и Сербией растёт. Так, в октябре во время визита в Белград премьер-министра России Дмитрия Медведева, президент Сербии сообщил, что в 2018 году этот показатель составил $3,06 млрд, что на 18,6% превышает уровень 2017-го.

Однако, как считают эксперты, России и Сербии необходимо наращивать двусторонний товарооборот в том числе и для того, чтобы политическое сотрудничество двух стран получило твёрдый экономический базис. По словам профессора МГИМО, политолога Елены Пономарёвой, для обеих стран «очень важно преодолеть уровень €4 млрд».

«Мир и сотрудничество»

За строками официального анонса об обсуждении «вопросов региональной и международной проблематики», по мнению Елены Пономарёвой, скрывается стремление российского и сербского лидеров провести обмен мнениями по наиболее важным для обеих стран темам.

«Будут обсуждаться позиции по поводу украинского кризиса, ситуации в Сирии, поведения албанцев на Балканах и, в частности, по территориальной проблеме Сербии — Косову», — предположила Пономарёва в беседе с RT.

Москва, как известно, поддерживает территориальную целостность Сербии и не признаёт Косово в качестве независимого государства.

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Как отмечает Елена Пономарёва, сейчас Белград испытывает серьёзное давление со стороны Запада, прежде всего НАТО, но при этом страна стремится сохранить военно-политический нейтралитет. Однако после того, как завершится процесс присоединения к Североатлантическому альянсу Северной Македонии, вне НАТО из республик бывшей Югославии останутся Сербия и Босния и Герцеговина.

«У нас на Балканах два союзника. Это Сербия и Республика Сербская, которая является частью Боснии и Герцеговины. И вопрос дальнейшего расширения НАТО упирается именно в сербский фактор», — констатировала Пономарёва.

Эту точку зрения разделяет и Елена Гуськова. Она отмечает, что заявления о «дестабилизирующей» роли России на Балканах, которые в последние годы часто звучат со стороны западных политиков и экспертных центров, вызваны именно желанием разорвать важные для сербов связи с РФ.

Так, прошлым летом о российской «тактике дестабилизации» заявили в Институте исследований в сфере безопасности Евросоюза.

Как отмечает Deutsche Welle, 1 декабря во время визита в Косово министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр «предупредила» о росте влияния России в регионе. В свою очередь, официальный сайт минобороны Германии также отмечает, что, по мнению немецкого министра, «роль России» — одна из причин того, что якобы «конфликт в регионе по-прежнему до конца не разрешён».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Косово

globallookpress.com

© Britta Pedersen/dpa

«Влияние России действительно растёт, — говорит Елена Гуськова. — Только оно как раз способствует стабилизации. А там, где усиливается влияние США, начинается нестабильность. И это ощущают все народы на Балканах. Они понимают, что там, где так или иначе присутствует Россия, не будет войны, а будет мир и сотрудничество».