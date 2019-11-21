В посольстве России прокомментировали сообщения о «шпионе» в Сербии

Провокации не могут причинить ущерб отношениям России и Сербии. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию с публикацией видео, на котором якобы показана вербовка «российским разведчиком» сербского офицера.

«Мы к этому привыкли. Несмотря на провокации, мы будем двигаться дальше. Никакие скандальные истории о так называемой вербовке российским военным сербского военного не могут причинить ущерб нашим отношениям», — цитирует телеканал РТС дипломата.

20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера Сербии.

В МИД России также прокомментировали эти сообщения.

Как указала представитель ведомства Мария Захарова, в России уже привыкли, что «перед контактами на высшем уровне» появляются «какие-то «интересные» сюжеты, выдаются за какие-то сенсации».

Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич совершит визит в Россию 4 декабря.